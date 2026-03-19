El curioso origen del 'matasuegras': de la lengua de un emperador a dar un 'susto de muerte'

Hay muchos elementos indispensables en una celebración digna que no pueden faltar, como gorros de papel, globos, comida, música y matasuegras. Este último es un tubo de papel enrollado que tiene un pito chirriante en uno de sus extremos que, al soplarlo, se desenrolla rápidamente y genera carcajadas entre los asistentes y algún que otro susto. Es un objeto esencial en toda clase de fiestas, pero ¿a qué se atribuye su curioso nombre?

El término 'matasuegras' es la forma en que se conoce comúnmente a este objeto en España y otros muchos países de habla hispana. Dependiendo del país, región o idioma, podremos ver que tiene diferentes nombres como, por ejemplo, en México, donde le otorgan el nombre de 'espantasuegras'.

Origen

El origen y el momento del nacimiento de este curioso objeto para festejar es incierto. Algunos expertos datan el artilugio en torno a finales del siglo XIX y principios del XX; al no tener un nombre concreto, se le denominaba 'el objeto que se sopla'. Fueron los italianos los primeros que lo bautizaron con el nombre de 'la lengua de Menelik' en relación con Menelik II, el emperador de Etiopía de aquel momento, cuando la nación africana pasó a formar parte de la colonia de Italia. La relación se atribuía al emperador por emplear un lenguaje un tanto áspero, capaz de soltar en cualquier conversación algo hiriente.

Al parecer, la idea del paralelismo gustó en otras regiones de Europa como en Portugal, Francia o España, pero en estas ocasiones la metáfora se atribuía a la suegra, denominándola 'lengua de suegra' por una semejanza y clara alusión a una 'lengua hiriente y venenosa' que se extendía rápidamente como un matasuegras según la creencia popular.

Durante siglos, la mayoría de las suegras han sido vistas como personas mandonas o criticonas, y no suelen ser muy queridas por sus nueras y yernos. El término degeneró en 'matasuegras' debido a que se utilizaba para asustar a las suegras mientras dormían plácidamente, produciéndoles un susto de muerte. Es importante destacar que este término no tiene un propósito de violencia en realidad, sino que se utiliza dentro de un marco humorístico.

Fuera de Europa

Algunas fuentes apuntan el origen de este artículo a Asia, siendo un objeto muy popular en Japón, pero con otra denominación: 'fukimodoshi', que quiere decir soplar y volver. En el País del Sol Naciente le dedican un día a este objeto de cotillón, el 6 de junio —es decir, el 6 del 6— por su parecido con el número.

Volviendo a España, hasta 1970 la palabra 'matasuegras' no fue registrada en ningún diccionario de la lengua. También los matasuegras se consideran un postre tradicional de Murcia que se elabora con ingredientes simples, como leche, galletas, azúcar y huevos; un dulce para disfrutar con o sin suegra.