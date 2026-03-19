El día que una paloma coronó Papa a un campesino: la historia de San Fabián tras el percance de Almeida

El accidentado discurso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha devuelto a la actualidad una de las tradiciones más curiosas del santoral católico. Mientras bromeaba sobre el 'riesgo' de su profesión tras recibir el impacto de un excremento de paloma, la historia eclesiástica recuerda que, hace casi 1.800 años, un suceso similar —aunque desprovisto de la parte más escatológica según las actas oficiales— cambió el destino de la Cristiandad. Se trata de la elección de San Fabián, el 'papa de la calle' que llegó al poder por la intercesión de un ave.



El campesino que se detuvo por curiosidad

Año 236. La Iglesia de Roma atravesaba tiempos convulsos tras la muerte del papa San Antero. Como era costumbre en la época, clero y pueblo se reunieron en asamblea para elegir al sucesor en la Barca de Pedro. Entre la multitud de nobles, clérigos influyentes y ciudadanos romanos, se encontraba Fabián, un laico y granjero que acababa de llegar a la ciudad desde sus tierras y se detuvo, movido por la curiosidad, a observar el proceso electoral.

Fabián no era candidato, no tenía linaje aristocrático ni ocupaba cargo alguno en la jerarquía. Era, en palabras del historiador Plinio Corrêa de Oliveira, un simple 'hombre de la calle'. Sin embargo, mientras los electores debatían nombres de figuras ilustres, ocurrió lo inesperado: una paloma de blancura radiante descendió de las alturas y se posó directamente sobre la cabeza del campesino.

Una señal interpretada como 'suerte' divina

La reacción del pueblo fue inmediata y unánime. Aquel descenso no fue visto como un accidente de la naturaleza, sino como una manifestación del Espíritu Santo, emulando el bautismo de Cristo en el Jordán. La asamblea comenzó a gritar que aquel era el elegido de Dios. Lo que hoy la superstición popular ha transformado en un augurio de 'suerte' y dinero tras el impacto de un excremento, fue en su origen una legitimación teológica fulminante.

Fabián fue ordenado sacerdote, obispo y elevado a la dignidad papal en ese mismo instante. Aquel granjero que solo pasaba por allí terminó gobernando la Iglesia durante catorce años. Su pontificado no fue un mero trámite: fue él quien dividió Roma en siete distritos y ordenó a los notarios recoger las Actas de los Mártires, convirtiéndose en el gran archivero de la sangre derramada por la fe.

La 'gracia de la paloma' contra el Emperador

La fortaleza de este 'hombre de la calle' quedó demostrada en su enfrentamiento con el poder político. San Fabián fue el primer papa en plantar cara al emperador Felipe el Árabe, a quien impidió el acceso al templo por su vida disoluta hasta que no hiciese penitencia pública. La tradición subraya que fue la 'gracia de la paloma' la que transformó a un humilde campesino en una roca inconmovible frente a las fieras del Imperio.

Finalmente, la suerte de Fabián se truncó con la llegada del emperador Decio, quien lo veía como un rival más peligroso que cualquier general enemigo. El Papa fue decapitado el 20 de enero de 250. Hoy, su epitafio en las catacumbas de San Calixto y el percance de Almeida en Madrid nos recuerdan que, para la historia y la fe, el vuelo de una paloma nunca es un hecho baladí.