Láseres, espejos y luz infinita: así es este museo único en Madrid

Madrid cuenta con un espacio expositivo singular: el Museo de la Luz, el primero en España dedicado exclusivamente al arte lumínico. Situado entre La Latina y el Madrid de los Austrias, este museo propone una experiencia interactiva en la que la iluminación se convierte en el eje central de todas sus instalaciones.

El director del centro, Maxi Hilbert, explica en Es la mañana de fin de semana de Es Radio que el proyecto nació con la intención de cubrir un vacío en la oferta cultural. "Era poner ese lugar tan necesario de la exposición del arte lumínico, que es algo que está sucediendo ahora habitualmente en todo el mundo", señala.

El museo, inaugurado hace dos años, se enmarca en el auge de este tipo de propuestas, visibles en eventos como festivales de luz en distintas ciudades. "El arte lumínico hoy por hoy es una pieza fundamental en lo que es el arte expositivo", añade Hilbert.

El recorrido incluye 11 salas y más de 13 instalaciones, muchas de ellas diseñadas para la participación del visitante. "Invitamos al público a intervenir sobre estas instalaciones", explica el director, quien detalla que el espacio funciona "como un juego" en el que el movimiento activa la luz.

Entre las propuestas destacan salas en las que los visitantes pueden encender miles de focos LED con sus movimientos o interactuar con paredes de láser que se abren y cierran. También sobresalen las llamadas habitaciones infinitas, construidas con espejos en paredes, suelo y techo, donde la luz se multiplica visualmente. "Las imágenes se hacen infinitas", resume Hilbert.

Tecnología, emociones y público familiar

El museo emplea tecnología LED, láser y fibra óptica para crear entornos visuales que combinan luz y sonido. Una de las instalaciones más recientes es Matrix, situada en la entrada. "Ha sido la más difícil a nivel de programación e integración para hacerlo interactivo", explica Hilbert, quien destaca que está compuesta por "miles de bombillas LED muy pequeñas" con las que el público puede interactuar.

El objetivo no es solo visual. "Lo que transmitimos con la luz es buscar cómo se reflejan emociones", afirma el director, subrayando el componente sensorial de la experiencia.

Aunque inicialmente no estaba enfocado a un perfil concreto, el museo ha encontrado su principal público en las familias. "Nos hemos dado cuenta de que lo que más nos visitan son familias y grupos escolares", señala Hilbert, quien añade que la experiencia, de aproximadamente una hora, combina entretenimiento y divulgación.