Descubre la fresia: características y cuidados de la flor más aromática del mercado

Procedente de Sudáfrica, esta planta se ha hecho popular en arreglos florales, jardines y como un regalo especial; su significado simbólico, su belleza y el hecho de que sea fácil de cuidar la convierten en una opción ideal para cualquier circunstancia. La fresia, también llamada freesia o fresilla, es una planta bulbosa que se valora mucho entre las flores de primavera por su fragancia dulce y su hermosura. Su nombre científico es Freesia refracta, en honor al doctor alemán Friedrich Heinrich Theodor Freese.

La fresia es una planta bulboide que forma parte de la familia Iridaceae. Se la conoce por sus flores con forma de trompeta, que generalmente se reúnen en racimos. A pesar de que hay tipos multicolores, los colores más frecuentes de la fresia son el blanco, el morado, el rojo, el amarillo y el rosa.

Procedente principalmente de la zona de Ciudad del Cabo, se desarrolla en sitios con inviernos templados y veranos sin lluvia. Su ciclo natural empieza en otoño, cuando se plantan los bulbos, y termina en primavera con la aparición de flores. Debido a su aroma fresco y dulce, esta flor tiene un alto valor, lo que la hace una de las más aromáticas del mercado.

Cuidados

Los bulbos de fresia deben plantarse en otoño, antes de que llegue el invierno, a una profundidad aproximada de 5 a 7 cm. Es una planta que prefiere los climas templados, ya que no soporta las heladas intensas y, por lo tanto, habrá que cuidarlos en invierno. En cuanto a la temperatura, la fresia crece bien en climas templados. Si resides en un clima más frío, es preferible plantar fresias en macetas para poder trasladarlas a una zona protegida durante los meses más fríos.

Estos, además, requieren luz solar directa para florecer; por lo tanto, lo más conveniente es que, si optas por colocarlos en tu jardín, reciban un mínimo de seis horas de luz solar diaria. El riego requiere que la tierra esté un poco húmeda durante el proceso de crecimiento, pero sin demasiada agua. Es importante cortar las flores de fresia que se marchiten, así como las hojas, para que la planta continúe con energía.

Ten presente, por último, que cuando la flor se haya marchitado o estropeado, es necesario dejar de regarla. En ese momento, después de limpiar los bulbos, podrás sacarlos y almacenarlos en un sitio seco y oscuro hasta que los siembres nuevamente al siguiente año.