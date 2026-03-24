Adiós a los sellos de siempre: así puedes convertir tus propios diseños en sellos oficiales con Correos

La personalización de la correspondencia ha dejado de ser una opción exclusiva de grandes instituciones para abrirse al mercado particular y empresarial. A través del servicio Tusello, Correos ofrece la posibilidad de convertir diseños gráficos o fotografías en sellos autoadhesivos con plena validez jurídica y postal. Esta iniciativa permite a los usuarios abandonar los formatos genéricos para integrar la identidad corporativa o creativa en el franqueo ordinario.

Tres pasos para la creación del sello

El procedimiento para obtener estos pliegos personalizados se estructura en tres fases técnicas. En primer lugar, el usuario debe generar un diseño digital; en el caso de profesionales del sector, el uso de herramientas como Procreate facilita la integración de la imagen de marca. Posteriormente, es imprescindible determinar el peso de la misiva para elegir el rango de franqueo correcto. Según detalla Benaroch, "si tu carta pesa de 0 a 25 gramos tendrías que elegir el rango A1 y hasta 50 gramos el rango A2". El último paso consiste en el registro en la plataforma Mi Oficina de Correos, donde se sube el archivo y se tramita el pago.

Formatos, tarifas y requisitos técnicos

La oferta de Tusello arranca desde un precio base de 36,65 euros y se distribuye en pliegos de papel fluorescente de tamaño DIN A4. Los usuarios pueden optar por tres modalidades de presentación: el sello clásico (25 unidades de 40,9 x 28,8 mm), el sello panorámico (15 unidades de 60 x 25 mm) y el sello con viñeta (20 unidades de 45 x 28 mm). Este último es el único que permite la inclusión de imágenes de personas, siempre que estas aparezcan en el espacio de la viñeta y no en el cuerpo central del sello.

En cuanto a las tarifas, el sistema se ajusta a los destinos estándar de la red postal:

Tarifa A : nacional ordinaria hasta 20 g .

Tarifa B : Europa (incluida Groenlandia) hasta 20 g .

Tarifa C : resto del mundo (excepto países de la Tarifa D) hasta 20 g .

Tarifa D: EEUU, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda hasta 20 g.

Los archivos deben subirse en formato JPG, con una resolución mínima de 300 dpi y un peso que no supere los 500 KB para garantizar una impresión óptima por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Restricciones legales y derechos de imagen

El organismo estatal mantiene un control estricto sobre los contenidos admitidos. Queda terminantemente prohibida la inclusión de imágenes de personas vivas, salvo en los casos del jefe del Estado, miembros de la Familia Real u otros mandatarios internacionales con relación directa con España. Asimismo, se rechazarán imágenes que resulten contrarias a la ley, que fomenten la discriminación o que puedan generar "división, polémica o conflicto" en el ámbito social.

El solicitante debe declarar expresamente que posee los derechos de propiedad intelectual del diseño. Una vez realizado el pago y validada la imagen por la Subdirección de Filatelia, el plazo de entrega oscila entre los 5 y 7 días laborables, aunque el reglamento oficial contempla un máximo de 30 días naturales. El servicio es de ámbito estrictamente nacional y requiere un pedido mínimo de un pliego por diseño.