Calzado 'barefoot': los beneficios y riesgos de la moda de caminar descalzo

Durante años, la industria del calzado ha apostado por zapatillas con amortiguación, soporte del arco y elevaciones en el talón. Sin embargo, una corriente cada vez más extendida propone justo lo contrario: eliminar casi toda esa estructura para permitir que el pie funcione de forma natural. Es lo que se conoce como calzado barefoot o minimalista.

Este tipo de zapato se caracteriza por tres elementos fundamentales: suela fina y flexible, ausencia de desnivel entre talón y puntera (lo que se conoce como drop cero) y una puntera ancha que permite que los dedos se expandan. El objetivo es replicar la sensación de caminar descalzo, pero con una mínima protección frente al entorno.

Más que una moda estética, sus defensores lo presentan como un cambio de paradigma: dejar que el cuerpo recupere patrones de movimiento que, según sostienen, se han perdido con el uso continuado de calzado convencional.

Los beneficios: pies más fuertes y mejor postura

Uno de los principales argumentos a favor del barefoot es el fortalecimiento muscular. Al eliminar el soporte artificial, los músculos intrínsecos del pie y la pierna se ven obligados a trabajar más para estabilizar cada paso. Esto, con el tiempo, puede traducirse en una mayor fuerza y resistencia.

Además, la suela fina permite una mayor conexión con el suelo. Esta mejora de la propiocepción —la capacidad del cuerpo para percibir su posición en el espacio— favorece el equilibrio y la coordinación. Para muchos usuarios, esta sensación de volver a sentir el terreno es uno de los mayores atractivos.

Otro de los beneficios señalados es la mejora de la postura. Al no existir elevación en el talón, el cuerpo tiende a adoptar una alineación más natural, reduciendo la inclinación hacia adelante que generan muchos zapatos tradicionales. Esto podría disminuir la tensión en la zona lumbar y en las articulaciones.

Por último, la puntera ancha evita la compresión de los dedos, un problema habitual en el calzado convencional. Esta libertad puede ayudar a prevenir deformidades como los juanetes y mejorar la estabilidad general del pie.

Los riesgos: el peligro de una transición brusca

Pese a sus ventajas, los especialistas coinciden en que el mayor problema del barefoot no es el concepto en sí, sino la forma en la que muchas personas se inician en él. Cambiar de manera repentina desde un calzado con amortiguación a uno completamente plano puede suponer una transición brusca y un estrés excesivo para músculos y tendones.

El tendón de Aquiles, la fascia plantar o los gemelos son algunas de las estructuras que más sufren en estos casos. Tras años adaptados a un calzado con cierto desnivel, estos tejidos pueden estar acortados, por lo que exigirles de golpe una nueva mecánica aumenta el riesgo de lesiones.

A esto se suma otro factor clave: el tipo de superficie. El ser humano evolucionó caminando sobre terrenos naturales como tierra, arena o hierba, que absorben parte del impacto. Sin embargo, en la actualidad predominan superficies duras como el asfalto o el hormigón, que devuelven toda la fuerza del impacto al cuerpo.

Sin una técnica adecuada —que en el barefoot suele implicar apoyar la parte media o delantera del pie—, esta falta de amortiguación puede trasladar el estrés a tobillos, rodillas y caderas.

No es para todos: perfiles de riesgo

Otro aspecto importante es que el calzado minimalista no resulta adecuado para todo el mundo. Personas con patologías previas en el pie, como pies planos severos o problemas de arco, pueden necesitar soporte adicional que este tipo de calzado no ofrece.

También existen contraindicaciones claras en casos como la diabetes, donde la pérdida de sensibilidad en los pies aumenta el riesgo de lesiones, o en personas de edad avanzada, que pueden requerir mayor estabilidad y protección.

Incluso en individuos sanos, factores como el sobrepeso o una técnica de pisada inadecuada pueden influir negativamente en la adaptación al barefoot.

Cómo iniciarse sin poner en riesgo la salud

Los expertos insisten en que la clave está en la progresión. Adoptar el barefoot no debería ser un cambio radical, sino un proceso gradual que permita al cuerpo adaptarse poco a poco.

Se recomienda comenzar caminando descalzo en casa o utilizando este tipo de calzado durante periodos cortos, aumentando el tiempo de uso de forma progresiva. Alternar con calzado tradicional en las primeras fases también puede ayudar a evitar sobrecargas.

Escuchar al cuerpo es fundamental: mientras que las molestias musculares pueden ser normales al principio, el dolor agudo o persistente es una señal de alerta que no debe ignorarse.

Una tendencia con matices

El auge del barefoot refleja un creciente interés por recuperar patrones de movimiento más naturales. Sin embargo, lejos de ser una solución universal, se trata de una herramienta que debe utilizarse con criterio.

Bien aplicada, puede contribuir a mejorar la salud del pie y la calidad del movimiento. Pero sin una adaptación adecuada, el resultado puede ser justo el contrario. Como en muchas tendencias relacionadas con la salud, la clave no está en el extremo, sino en el equilibrio.