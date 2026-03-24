El consumo de alcohol sigue siendo uno de los factores de riesgo más frecuentes en los accidentes de tráfico. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), está presente en entre el 30% y el 50% de los siniestros mortales en carretera, una cifra que mantiene la preocupación de las autoridades de seguridad vial.

Ante esta situación, muchos conductores se preguntan cuánto tiempo debe pasar realmente desde que se bebe alcohol hasta que desaparece del organismo y es seguro ponerse al volante. La respuesta, según la DGT, es clara: el proceso es más lento de lo que muchas personas creen.

Cuándo empieza a hacer efecto el alcohol

Tras ingerir una bebida alcohólica, el alcohol comienza a detectarse en la sangre apenas cinco minutos después. Su concentración máxima en el organismo suele alcanzarse entre los 30 y 90 minutos posteriores, momento en el que los efectos sobre el cuerpo son más intensos. Durante esa fase aparecen algunas de las alteraciones que afectan directamente a la conducción: disminuye la capacidad de reacción, se reduce la percepción del riesgo y se deterioran las habilidades psicomotoras necesarias para manejar un vehículo.

Aunque muchas personas creen que pequeñas cantidades no influyen en la conducción, la DGT recuerda que incluso niveles bajos de alcohol pueden aumentar el riesgo de accidente.

Cuánto tarda el cuerpo en eliminarlo

Una vez alcanzado el nivel máximo de alcoholemia, el organismo comienza a eliminar el alcohol de forma progresiva. La mayor parte se metaboliza en el hígado a una velocidad constante, mientras que una pequeña parte se expulsa a través de la orina, el sudor o el aire espirado. Según los datos del organismo de tráfico, una persona con una alcoholemia de 1 gramo por litro de sangre puede necesitar entre 6 y 10 horas para que su nivel descienda por debajo del límite legal permitido para conducir.

Este proceso depende de múltiples factores, como la cantidad ingerida, el peso, el sexo, la edad o si se ha comido previamente. También influyen el tipo de bebida o la rapidez con la que se consume.

Los mitos que no funcionan

Existen numerosos trucos populares que prometen acelerar la eliminación del alcohol, pero ninguno ha demostrado ser efectivo. Tomar café, hacer ejercicio, beber mucha agua, mascar chicle o dormir unas horas no reduce la alcoholemia más rápido. La DGT insiste en que el alcohol solo desaparece con el paso del tiempo. De hecho, si el consumo ha sido elevado por la noche, es posible que una persona aún dé positivo en un control a la mañana siguiente.

Por este motivo, las autoridades recuerdan que la única forma completamente segura de conducir es no beber nada si se va a coger el coche, ya que la única tasa de alcoholemia realmente segura es 0,0 gramos por litro de sangre.