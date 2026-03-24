El truco que tu cerebro usa para engañarte con tus recuerdos de infancia

Jesús Alcoba, director creativo de La Salle Campus Madrid, se asomó a Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio para hablar de un tema que nos toca a todos: los recuerdos de la infancia y cómo nuestra memoria los moldea. "Cuando uno se hace mayor, piensa más en la infancia, no sé por qué", explica Alcoba. "Es una cosa que se llama efecto de reminiscencia".

Según el experto, conforme envejecemos, los recuerdos de nuestras primeras experiencias —primer coche, primer amor, primer trabajo— dejan de aparecer con la misma frecuencia. "La vida tiene menos novedad en general, y eso hace que nos proyectemos más en la infancia", añade.

Alcoba propone un ejercicio sencillo pero revelador: intentar recordar las imágenes de la infancia y ponerles "pies de foto", identificar qué palabra la define. "Para algunas personas esa palabra será felicidad, alegría, para otras hogar… y para otras, incluso butano. No lo digo con segundas intenciones", comenta con humor.

De los recuerdos fragmentados a la infancia feliz

El director creativo aclara que nuestra memoria no funciona como una cámara de vídeo: "Hay un proceso reconstructivo que hace que lo que recuerdas no ocurriera exactamente así. Cada vez que extraes un recuerdo, lo modificas antes de guardarlo de nuevo".

Esa reconstrucción puede incluir recuerdos fabulosos o parcialmente inventados. "El cerebro no distingue demasiado bien cuando algo es real y cuando es fabulado. Pero tus recuerdos son tus recuerdos, y eso es lo importante", asegura.

Cómo nuestra memoria transforma la infancia

Alcoba también advierte que la memoria es susceptible de ser influida. Cita estudios según los cuales un porcentaje significativo de personas puede incorporar recuerdos falsos si alguien se lo plantea de manera consistente: "Si alguien insiste lo suficiente con un recuerdo falso y lo engancha bien a lo que pudo haber ocurrido, una de cada tres personas puede decidir quedarse con ese recuerdo".

La reflexión sobre la memoria lleva al experto a dar un consejo a los padres: no hay manera de controlar completamente qué recuerdos conservarán los niños de lo que ven o viven. "Es difícil porque la memoria es reconstructiva. Queda toda la vida por delante para archivar y recuperar recuerdos, y esto se ve afectado por la propia vida de cada persona", apunta.

Finalmente, Alcoba propone un ejercicio de introspección: encontrar una palabra que represente nuestra infancia o incluso un título que la resuma. Puede ser felicidad, dolor, hogar, familia, pero lo importante es reconectar con esos recuerdos y darles sentido.