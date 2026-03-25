Los Testigos de Jehová flexibilizan parcialmente su prohibición de transfusiones de sangre

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, máximo órgano de dirección con sede en Estados Unidos, ha anunciado un ajuste significativo en su postura sobre la sangre en el ámbito médico, permitiendo ahora el uso de la propia sangre en ciertos procedimientos quirúrgicos programados. Este cambio, comunicado a través de un vídeo de Gerrit Lösch, miembro del Cuerpo Gobernante, ha generado reacciones diversas tanto dentro como fuera de la comunidad religiosa.

Durante décadas, la doctrina de los Testigos de Jehová prohibió estrictamente cualquier tipo de transfusión de sangre, incluso autotransfusiones, basándose en interpretaciones de pasajes bíblicos como Levítico y en publicaciones oficiales como La Atalaya. La negativa a recibir sangre externa ha sido considerada, en algunos casos, un ejemplo de fe y un acto de martirio, con consecuencias personales y sociales dentro de la organización, como la pérdida de contacto con familiares o amigos que aceptaban transfusiones.

Lo que cambia y lo que permanece

El nuevo ajuste permite a los fieles decidir si quieren extraer y almacenar su propia sangre antes de una operación, para su uso en la intervención si fuera necesario. Sin embargo, la prohibición de recibir sangre de donantes externos sigue vigente, incluso en emergencias. Según la organización, la medida responde principalmente a razones religiosas.

"Es debido a razones religiosas, más bien que médicas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos mandan abstenernos de la sangre. Además, para Dios, la sangre representa la vida. Así que los Testigos obedecemos el mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida", indican.

Un lavado de imagen

Desde la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová han mostrado su postura crítica ante este cambio doctrinal, calificando la nueva medida como "un lavado de imagen".

"Por un lado aplaudimos cualquier medida aperturista que sirva para que los testigos de Jehová tengan más poder de decisión en cuanto a temas vitales. Pero por otro lado vemos que esta medida es simplemente una medida de cara a la galería… En caso de una hemorragia grave o de un accidente van a estar en la misma situación, no van a poder utilizar sangre y por lo tanto van a seguir poniendo en riesgo la vida de los miembros de la organización", han señalado.

La asociación ha asegurado que seguirá acompañando y apoyando a las víctimas, recordando que la libertad de elección de tratamiento sigue condicionada por la doctrina: "Desde la Asociación Española de Víctimas seguiremos dando atención a toda persona que se sienta víctima de esta organización y trabajando para que los testigos puedan decidir sobre temas tan vitales como qué tratamiento escoger con respecto a su salud y que nadie pueda influir ni tenga que determinar qué deben hacer con su vida".

Por su parte, Soraya Nárez, influencer y ex testigo de Jehová, ha compartido en su perfil Instagram cómo vivió esta doctrina desde la infancia y cómo percibe ahora el cambio: "Desde niños nos enseñaron a negarnos a una transfusión. Y como ahora sienten la presión que estamos haciendo, hacen cambios mínimos mientras hacen creer a la sociedad que siempre fue una cuestión personal."

Soraya ha añadido que la presión social y familiar limita la verdadera libertad de decisión: "Si la elección de un tratamiento médico tiene como consecuencia que todo tu entorno, incluida tu familia, no deba hablarte, no es una elección libre".

Consecuencias legales en España

A pesar de este ajuste, expertos y activistas recuerdan que los daños pasados no desaparecen. Las doctrinas han sido modificadas repetidamente a lo largo de los años bajo el concepto de "nueva luz", sin asumir responsabilidad por las vidas afectadas.

Cabe destacar que la prohibición de transfusiones ha tenido consecuencias legales. En 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por un caso en Madrid donde se realizó una transfusión a una testigo de Jehová pese a su rechazo.