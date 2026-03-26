De caballos a búnkeres: los planes más curiosos para Semana Santa en España

La agenda cultural de esta Semana Santa en España llega cargada de planes sorprendentes y para todos los gustos. Alicia Parente, en su sección de cultura en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, propone desde la emoción de las carreras de caballos en Ribadesella, hasta un viaje al pasado militar con los búnkeres de Huesca, y la solemnidad de la música cofrade en Badajoz, ofreciendo opciones para disfrutar de tradición, historia y entretenimiento en distintas partes del país.



Carreras de caballos en la playa de Ribadesella

La primera parada de esta agenda nos lleva a Asturias, donde el viernes 3 y sábado 4 de abril, durante la Semana Santa, se celebrarán las tradicionales carreras de caballos en la Playa de Santa Marina de Ribadesella. Declaradas Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, los caballos y jinetes recorrerán aproximadamente 1,2 kilómetros sobre la arena, aprovechando la baja marea.

Además, el 4 de abril a las 12:30 del mediodía, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo ecuestre que complementa la emoción de la competición. Según Parente, "Ribadesella es precioso y estas carreras son un plan único para disfrutar de la Semana Santa en familia o con amigos".

La historia militar de Huesca, más cerca que nunca

De Asturias nos trasladamos a Huesca, donde la Sala de Exposiciones de la Diputación ofrece una mirada única a la Línea P, la organización defensiva de los Pirineos construida por el régimen de Franco tras la Guerra Civil.

Aunque cerca de 5.000 búnkeres fueron excavados entre 1944 y 1976, nunca llegaron a ser utilizados. Ahora, gracias al trabajo del fotógrafo Iñaki Verguera, los visitantes pueden explorar más de 1.500 fotografías de 185 búnkeres del sector 23, acompañadas por explicaciones de historiadores.

Parente recomienda: "Podéis ver la exposición sin moveros demasiado y después, si os apetece, recorrer las montañas para vivirlo de manera más completa". La muestra estará abierta hasta el 10 de mayo.

Música cofrade en Badajoz

Finalmente, para sumergirse en la Semana Santa, Badajoz ofrece un concierto de música cofrade en el Espacio Cultural Santa Catalina, programado para el domingo a las 20:30 horas.

La Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Resucitado interpretará marchas como Toda una vida, La pasión y El ángel de la aurora, brindando a los asistentes una experiencia intensa y cercana a la tradición religiosa. Parente asegura: "Es la oportunidad perfecta para meterse de lleno en el espíritu de la Semana Santa, acompañada de buena música y ambiente".