De instrumento diabólico a básico en la mesa: la increíble y perseguida historia del tenedor

Hoy es impensable sentarse a la mesa sin un tenedor, pero durante siglos fue considerado un instrumento diabólico y afeminado. Mientras cuchillos y cucharas eran aceptados sin problemas, el tenedor tuvo que librar mil años de batallas culturales, religiosas y sociales antes de convertirse en indispensable.

De hecho, el tenedor moderno tiene sus raíces en el Imperio Bizantino del siglo X. La princesa Teodora Ana Ducaina introdujo el utensilio en Venecia al casarse con el dux, usando el metal para no tocar la comida con los dedos.

No obstante, la Iglesia lo condenó asegurando que Dios nos había dado dedos naturales para comer. Además, fue apodado el "tridente del diablo" por su forma, se consideraba un símbolo de vanidad y pecado. Y la muerte de Teodora fue vista como castigo divino, reforzando la superstición en la sociedad veneciana.

Siglos de burlas y estigma social

Durante la Edad Media y el Renacimiento, comer con tenedor se asociaba a la debilidad y a lo extranjero. En Inglaterra, quienes lo usaban eran apodados furcifer, un juego de palabras que significaba malhechor o afeminado. Comer con cuchillo y dedos era considerado más masculino y honorable.

No obstante, el tenedor ganó terreno entre los siglos XVII y XIX por tres razones principales: higiene ya que se evitaba tocar la comida directamente, cortesía y etiqueta siendo que el refinamiento se convirtió en un símbolo de clase y practicidad, la pasta italiana impulsó el diseño de cuatro púas, facilitando comer fideos y trozos pequeños.

Bona Sforza y Catalina de Médici

Bona Sforza (1494-1557) : reina de Polonia y Lituania, introdujo el tenedor y la etiqueta italiana en las cortes orientales, marcando el inicio de su popularización.

Catalina de Médici (1519-1589): Al llegar a Francia, trajo utensilios de plata y modales italianos, incorporando el tenedor en banquetes reales y ayudando a su aceptación en la nobleza francesa.

Evolución técnica: de dos a cuatro púas

Los primeros tenedores tenían solo dos púas, lo que dificultaba comer. En el siglo XVIII, el chef Gennaro Spadaccini, al servicio del rey Fernando IV de Borbón, añadió una cuarta púa y curvó el metal, transformando el utensilio en la herramienta elegante que conocemos hoy.

Con la Revolución Industrial y la comprensión de los microbios, el tenedor dejó de ser un lujo aristocrático para convertirse en necesidad de salud pública. El acero inoxidable permitió su producción masiva y asequible, consolidando su lugar en todas las mesas.

Hoy, cada vez que pinchamos ensaladas o espaguetis, usamos un utensilio que siglos atrás causaba indignación religiosa, burlas sociales y escándalos cortesanos. El tenedor es más que un cubierto: es el símbolo de cómo la moda, la practicidad y la higiene transformaron la cultura alimentaria europea.