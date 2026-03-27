El truco de la DGT para evitar atascos en Semana Santa: estas son las carreteras y horas que debes esquivar

La Semana Santa es uno de los periodos con mayor circulación por carretera en España. Este año, la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé más de 3,6 millones de desplazamientos, motivo por el que ha lanzado su operación especial para controlar el tráfico y minimizar atascos.

La operación se divide en dos fases:

La primera comenzará este Viernes de Dolores a las 15:00 horas y se prolongará hasta el Domingo de Ramos.

La segunda arrancará el Miércoles Santo a las 15:00 horas y finalizará el lunes 6 de abril.

Horarios críticos para evitar atascos

Según la DGT, los momentos más complicados en carretera serán:

Viernes 27 de marzo: 15:00 a 21:00

Sábado 28: mediodía

Domingo 29: 18:00 a 21:00

Miércoles 1 de abril: 15:00 a 23:00

Jueves 2: 8:00 a 14:00

Viernes 3: 10:00 a 13:00

Domingo 5: 13:00 a 23:00

Carreteras con más tráfico en Andalucía

Los tramos más congestionados estarán en la red andaluza, especialmente: A-357, A-4, A-44, A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M, AP-4, AP-7, MA-20 y N-4, principales vías de conexión dentro de la comunidad y con el resto de España.

Recomendaciones de la DGT

El nuevo comisario provincial ha insistido en la prudencia y paciencia durante los viajes largos, y recomienda:

Consultar el estado de las carreteras antes de salir.

Planificar trayectos fuera de los horarios críticos.

Mantener distancia de seguridad y respetar los límites de velocidad.

Con la llegada de la Semana Santa, la DGT recuerda que la planificación y la prevención son clave para disfrutar de unas vacaciones sin contratiempos y evitar colas interminables en carretera.