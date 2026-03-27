La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha 33 nuevos radares en distintas carreteras españolas justo a tiempo para la Semana Santa. La medida forma parte del plan de la DGT para terminar de instalar los 122 dispositivos previstos desde el año pasado y reforzar la vigilancia durante los días festivos. Los nuevos radares, 20 fijos y 13 de tramo, comienzan a funcionar este 27 de marzo, dejando atrás el periodo de gracia, por lo que cualquier exceso de velocidad será sancionado.

Nuevos radares por regiones

En la Comunidad de Madrid se han instalado dos radares fijos en la M-601 y la M-100, y dos tramos de control en la M-501. Toledo, en Castilla-La Mancha, incorpora un radar fijo en la CM-4008. Castilla y León ha reforzado la red con cuatro radares de tramo en Ávila y varios fijos en León, Segovia y Valladolid. En el norte, Cantabria, Asturias y Galicia suman nuevos dispositivos en carreteras estratégicas, mientras que Zaragoza añade dos radares fijos en la N-232.

En Levante y Andalucía, destacan radares de tramo en Alicante, Valencia y Málaga, además de fijos en la CV-400, RM-620 y A-8077. Las Islas Canarias incorporan radares en Tenerife y Las Palmas, incluyendo tramos donde se detectó un alto riesgo de velocidad. Por último, Galapagar estrena dispositivos en tramos problemáticos con excesos de velocidad según el ayuntamiento local.

Seguridad y prevención

La DGT recuerda que la velocidad inadecuada sigue presente en un 24% de los accidentes mortales en carretera. En 2024, 307 siniestros mortales estuvieron relacionados con este factor. Los radares son una herramienta clave para reducir la velocidad y, por tanto, minimizar riesgos.

Nueva campaña de concienciación

Junto con los radares, la DGT ha lanzado una campaña de concienciación centrada en los peatones. Según sus datos, uno de cada tres cruza la calle mirando el móvil, aumentando el riesgo de atropello. Bajo el lema "no quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo", la campaña busca reducir distracciones y mejorar la seguridad vial entre los peatones. Se difundirá hasta el 13 de abril en medios audiovisuales y redes sociales.