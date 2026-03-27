Las recomendaciones de seguridad al volante ganan peso ante el inicio de los desplazamientos de Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa a las 15:00 horas de este viernes, 27 de marzo, la primera fase de la operación especial de Semana Santa, uno de los dispositivos de movilidad más relevantes del año, ante la previsión de un fuerte incremento de desplazamientos por carretera coincidiendo con uno de los periodos festivos con mayor movilidad dentro del territorio nacional.

Dicho operativo se dividirá en tres grandes momentos. La primera fase se desarrollará desde la tarde del viernes 27 hasta la medianoche del domingo 29 de marzo. La segunda, de mayor intensidad circulatoria, comenzará al mediodía del miércoles 1 de abril y se extenderá durante el jueves 2. Por su parte, la operación retorno se concentrará entre el sábado 4 y el domingo 5 de abril.

Según las previsiones comunicadas por la DGT, a lo largo de toda la operación especial de Semana Santa se superarán los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril. Mientras que solo en esta primera fase, entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo, se esperan 4,3 millones de desplazamientos.

La preparación previa del viaje

En este escenario, tanto Tráfico como la Guardia Civil han puesto el foco en la preparación previa del viaje como una de las principales medidas para reducir riesgos en carretera. Entre las recomendaciones difundidas estos días figuran revisar la presión y el estado de los neumáticos, comprobar líquidos como el de los frenos o el limpiaparabrisas, consultar el estado del tráfico antes de salir y planificar la ruta con antelación.

A ello se le suma la conveniencia de iniciar el desplazamiento con tiempo suficiente para evitar las prisas y realizar descansos al menos cada dos horas o cada 200 kilómetros, con el fin de reducir la fatiga al volante en unos días en los que aumenta tanto la densidad de circulación como la exigencia para los conductores.

La DGT también ha insistido en la necesidad de extremar la atención durante la conducción y eliminar cualquier distracción, especialmente las asociadas al uso del teléfono móvil, una de las conductas que más preocupación genera en campañas de gran movilidad como la de Semana Santa. Junto a ello, también se recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y adaptar la conducción a las circunstancias de la vía.

Evitar el consumo de bebidas alcohólicas

Otro de los aspectos clave en materia de seguridad al volante, tanto en los viajes a los destinos vacacionales como en los desplazamientos más cortos del día a día, es evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En este sentido, Bosco Torremocha, director ejecutivo de Espirituosos España, hace un llamamiento a la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas, destacando la necesidad de elegir a un conductor alternativo dentro del grupo, especialmente en unos días en los que se multiplican las reuniones familiares, comidas y celebraciones. "Cuando hay desplazamientos por carretera, conviene dejar resuelto desde el principio quién va a conducir. Elegir a un conductor alternativo es una decisión sencilla que refuerza la seguridad durante los trayectos y puede ser decisiva para evitar accidentes", afirma.

De este modo, el inicio de la Semana Santa vuelve a situar el foco en algunas de las pautas básicas de seguridad vial que las autoridades repiten en cada gran periodo de movilidad: revisar el vehículo antes de salir, planificar el trayecto, evitar las horas de mayor intensidad, descansar durante el viaje y eliminar cualquier distracción al volante. En unos días marcados por el aumento de desplazamientos, Tráfico y la Guardia Civil insisten en que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir riesgos en carretera.