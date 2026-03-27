Muere Jaime Martínez, el dibujante con autismo y creador de 'Algo de Jaime', a los 31 años

Desde Madrid hasta las pantallas y redes sociales, Jaime Martínez Alonso se convirtió en un referente del arte y la creatividad para personas con autismo. A sus 31 años, el joven dibujante falleció el pasado 26 de marzo, dejando tras de sí un legado que trascendió su talento: visibilizar la realidad del autismo y demostrar cómo la creatividad puede ser un puente hacia la comunicación y la inclusión.

De los dibujos al corazón de miles de personas

Jaime, conocido como 'Algo de Jaime' por la marca de ropa inspirada en sus ilustraciones, empezó a dibujar desde pequeño, encontrando en el trazo su forma de comunicarse ante las dificultades del autismo severo y su 88% de discapacidad. Sus obras, llenas de rinocerontes, gorilas y elefantes, pronto se convirtieron en prendas, papelería y productos que difundieron su mensaje de sensibilidad y diversidad.

Lo que comenzó como un álbum familiar llamado El gran libro de todo, donde registraba sus dibujos, evolucionó hasta convertirse en una marca de moda que llegó a colaborar incluso con colecciones infantiles de Zara, y que visibilizó el TEA ante miles de seguidores en Instagram, donde compartía su arte y su mirada única del mundo.

Un legado de inspiración y visibilidad

Los padres de Jaime, Sole Alonso y Javier Martínez, junto a sus hermanos, organizaron su vida alrededor de su talento, combinando amor, paciencia y dedicación para permitir que el arte de Jaime se expresara plenamente. Sus dibujos no solo eran un medio de comunicación, sino también un vehículo para sensibilizar sobre la diversidad y la inclusión de personas con autismo.

Tras su fallecimiento, mensajes de cariño y reconocimiento han llegado de todas partes. Para muchas familias y seguidores, 'Algo de Jaime' representó mucho más que una marca: fue comprensión, inspiración y un ejemplo de cómo superar barreras, dejando una huella imborrable en quienes lo conocieron y en la comunidad autista.