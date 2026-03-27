Ni vocación ni dinero: el método de las tres preguntas que ayuda a elegir estudios sin equivocarse

Elegir qué estudiar tras terminar el instituto puede ser abrumador. En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Pedro García Aguado tranquilizó a jóvenes y familias: "Elegir estudios es importante, pero no es una sentencia definitiva".

García Aguado recordó que muchas personas cambian de rumbo durante la carrera o incluso años después de empezar a trabajar. "No existe la elección perfecta, sino la razonable según la información que tengas en ese momento", señaló, asegurando que no hace falta tener toda la vida resuelta a los 18 años.

El método de tres preguntas

Pedro aconseja buscar un equilibrio entre gusto, talento y salidas reales de empleo: "¿Qué te gusta?, ¿qué se te da bien? y ¿qué opciones reales de empleo tiene eso?".

Además, subrayó que elegir estudios no es solo un título, sino una base para aprender a pensar, resolver problemas y trabajar con otros. Esto permite que la primera elección sea flexible y que los jóvenes puedan ajustar su camino a medida que descubren lo que realmente les motiva.

Errores que conviene evitar

García Aguado alertó sobre los fallos más comunes: elegir por presión externa —por familia o amigos—, desconocer la profesión o confundir una asignatura que gusta con toda la carrera. También desmontó el mito de que la Universidad es el único camino valioso: "La Formación Profesional tiene salidas estupendas, muy prácticas y conectadas con empresas. No es un plan B, es otro camino con oportunidades reales".

Pedro insistió en que los padres deben acompañar sin imponer, escuchar de verdad y aceptar que la duda forma parte del proceso. "Bajar la presión ayuda a que los jóvenes decidan mejor", explicó. A veces, añadió, los jóvenes necesitan tiempo para probar, explorar y entender qué les interesa antes de decidir.

Lo que valoran las empresas

Más allá del título, las habilidades blandas como comunicación, adaptabilidad, trabajo en equipo o iniciativa son esenciales. García Aguado recordó cómo esas competencias desarrolladas en el deporte le ayudaron a transitar del deporte profesional a otros sectores.

"El mercado laboral cambia rápido. Muchas profesiones que existen hoy no serán iguales dentro de unos años. Por eso hay que aprender a adaptarse, buscar oportunidades y desarrollar habilidades que sirvan en cualquier sector", concluyó.