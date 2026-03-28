El microondas, el Post-it y otros inventos revolucionarios surgidos por accidente

En el estricto mundo de la ciencia, se supone que todo sigue un método rígido de hipótesis y prueba. Sin embargo, algunos de los avances más disruptivos de la humanidad no fueron el resultado de accidentes afortunados. La serendipia —el hallazgo inesperado mientras se busca otra cosa— ha sido la verdadera responsable de objetos que hoy consideramos imprescindibles.

El caso más célebre es el de la penicilina (1928). El escocés Alexander Fleming buscaba una droga mágica, pero la encontró solo cuando regresó de vacaciones y revisó una placa de Petri que había dejado mal cerrada. El moho (Penicillium) estaba disolviendo las bacterias a su alrededor. Este descuido inició la era de los antibióticos y desplomó las tasas de mortalidad por infecciones.

Años después, en 1951, John Hopps investigaba la hipotermia usando radiofrecuencia para restaurar la temperatura corporal. Durante el experimento, notó que si el corazón se detenía por el frío, podía reactivarse con estimulación artificial. Así nació el marcapasos. Poco después, en 1956, Wilson Greatbatch cometió un error al colocar una pieza incorrecta en un circuito, logrando el primer dispositivo implantable.

Incluso la psicodelia tuvo su accidente: Albert Hofmann ingirió por error una pequeña cantidad de LSD en 1938 mientras investigaba derivados del ácido lisérgico, experimentando el primer viaje de la historia, un hito que marcaría la cultura de los años 60 y a figuras como Steve Jobs.

De la ingeniería de guerra a la cocina

El horno de microondas (1945) es hijo de la tecnología de radar. El ingeniero Percy Spencer notó que un magnetrón había derretido la chocolatina de su bolsillo. Tras probar con granos de maíz que saltaron como palomitas, comprendió que había encontrado un método revolucionario para cocinar.

En el ámbito de los materiales, el Teflón (1938) apareció cuando Roy Plunkett trabajaba con gases refrigerantes y obtuvo una sustancia blanca y resbaladiza por accidente. Por su parte, Georges de Mestral ideó el Velcro (1941) tras observar con curiosidad cómo los abrojos del campo se enganchaban al pelo de su perro mediante diminutos ganchos naturales.

Dulces y refrescos: El sabor del accidente

Muchos de nuestros placeres culinarios nacieron de la improvisación. La Coca-Cola (1886) fue creada por el farmacéutico John Pemberton como un jarabe medicinal para el dolor de cabeza. Al prohibirse el alcohol en Atlanta, mezcló su extracto de coca con agua carbonatada, creando el refresco más famoso del mundo.

En la repostería, Ruth Wakefield inventó las galletas con chispas de chocolate (1930) cuando, al quedarse sin chocolate para hornear, troceó una barra de chocolate dulce creyendo que se derretiría en la masa. No lo hizo, y el resultado fue un éxito mundial. Incluso el cereal de desayuno de los hermanos Kellogg nació en 1898 tras dejar por olvido unos granos cocidos en la estufa; al eliminar el moho resultante, descubrieron los copos crujientes.

Las patatas fritas de bolsa (chips) fueron la venganza del chef George Crum en 1853 contra un cliente quejica que quería sus patatas más finas. Crum las cortó casi transparentes y las frió hasta que quedaron duras, esperando que el cliente las rechazara; para su sorpresa, le encantaron.

Pegamientos, juguetes y oficinas

El Post-it es el ejemplo perfecto de un fracaso reutilizado. Spencer Silver creó en 1968 un adhesivo que no pegaba lo suficiente. Años después, su colega Art Fry lo usó para que sus puntos de libro no se cayeran en la iglesia. Algo similar ocurrió con la Boligoma (Silly Putty): James Wright buscaba un sustituto del caucho para la guerra mezclando aceite de silicona y ácido bórico. El resultado fue un desastre pegajoso e inútil para la industria, pero fascinante como juguete.

Incluso el Slinky (muelle de juguete) surgió en 1943 cuando el ingeniero naval Richard Jones trabajaba con resortes para estabilizar instrumentos en barcos. Al caerse uno al suelo y empezar a caminar, Jones vio el potencial lúdico de su error. Finalmente, la sacarina (1879) fue descubierta por Constantine Fahlberg cuando, tras trabajar con alquitrán de hulla, olvidó lavarse las manos y notó que sus panecillos de la cena sabían extremadamente dulces.

Lecciones de la serendipia

Estos inventos demuestran que el genio no solo reside en el cálculo, sino en la agudeza visual para detectar el valor en lo inesperado. Como dijo Fleming: "Uno a veces encuentra lo que no está buscando". En un mundo obsesionado con la perfección, estos accidentes nos recuerdan que el error es, a menudo, la puerta de entrada a la innovación.