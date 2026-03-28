Circular por el carril izquierdo de forma continuada en autopistas y autovías es una práctica muy extendida entre los conductores en España. Muchos lo hacen de forma habitual sin saber que puede ser una conducta sancionable según la normativa de tráfico.

La Dirección General de Tráfico recuerda que, en vías con varios carriles por sentido, los vehículos deben circular preferentemente por el carril situado más a la derecha. Los carriles centrales y el izquierdo están reservados principalmente para realizar adelantamientos o para situaciones concretas del tráfico.

El error que cometen muchos conductores

Es habitual ver en autopistas el carril derecho prácticamente vacío mientras numerosos vehículos circulan de forma continuada por el central o el izquierdo sin estar adelantando a nadie. Esta escena se repite cada día en muchas carreteras españolas. Una de las creencias más extendidas entre los conductores es que pueden permanecer en el carril izquierdo si circulan a la velocidad máxima permitida, por ejemplo, 120 kilómetros por hora. Sin embargo, la normativa no establece el uso de los carriles en función de la velocidad.

La ley se basa en el uso correcto de la vía. Esto significa que el carril izquierdo no está pensado para circular de forma permanente, sino únicamente para adelantar o cuando las circunstancias del tráfico lo hagan necesario, como en incorporaciones, vehículos detenidos o retenciones. Una vez finalizada la maniobra de adelantamiento, el conductor debe regresar al carril derecho.

La sanción que puede imponerse

Cuando un conductor circula por el carril izquierdo sin motivo justificado, la normativa lo considera una infracción grave recogida en el Reglamento General de Circulación. En estos casos, los agentes pueden imponer una sanción económica que puede alcanzar los 200 euros.

Además, existe otra infracción relacionada con el uso incorrecto de los carriles. Adelantar por la derecha en autopistas o autovías está prohibido salvo en situaciones muy concretas y, cuando se produce, también puede conllevar una sanción económica e incluso la retirada de puntos del carné de conducir.

Por qué la DGT insiste en esta norma

La Dirección General de Tráfico advierte de que permanecer en el carril izquierdo sin adelantar puede generar situaciones peligrosas en la carretera. Este comportamiento reduce la capacidad de la vía y puede obligar a otros conductores a realizar maniobras arriesgadas para continuar su marcha.

Entre los problemas que provoca esta práctica se encuentran las retenciones innecesarias, el llamado efecto acordeón, frenazos en cadena provocados por cambios de ritmo en la circulación, y adelantamientos indebidos por la derecha. Por ello, la DGT insiste en que el carril derecho debe utilizarse como carril habitual de circulación y que los de la izquierda deben reservarse únicamente para adelantar.