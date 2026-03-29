La razón por la que las colas del supermercado parecen avanzar más rápido que la tuya

Todos hemos pasado por esa frustrante experiencia: llegas al supermercado con prisa, eliges la fila que parece más corta y, como por arte de magia, termina siendo la más lenta. Aunque parezca casualidad, existe una explicación matemática y psicológica detrás de este fenómeno, conocido como la teoría de colas, que estudia cómo las personas interactúan con las filas y por qué nuestras elecciones suelen ser erróneas.

Según los expertos, nuestra intuición nos engaña. Normalmente, tendemos a escoger la fila con menos carritos, pensando que será más rápida, pero a menudo contiene más productos por carrito, lo que al final retrasa el pago. La paradoja de Braess explica que al añadir más recursos, por ejemplo, abrir un nuevo cajero, el flujo puede empeorar si los clientes cambian de fila buscando ventaja, generando congestión y pequeñas disputas.

Por qué siempre parece que tu fila va más lenta

Estudios muestran que cuando nos colocamos en una fila, nos centramos en los avances de las otras y percibimos que se mueven más rápido, fenómeno conocido como correlación ilusoria. Además, es más probable estar en una fila más lenta simplemente por probabilidad: si hay varias filas, hay más opciones de que nuestra elección no sea la óptima.

Otro factor es que las llamadas 'cajas rápidas', pensadas para compras pequeñas, no siempre aceleran el proceso. En ocasiones, hay muchos clientes con pocos productos, y el tiempo total de espera termina siendo mayor que en las filas normales. La solución más eficiente, según los matemáticos, es una fila única que se distribuye automáticamente al primer cajero libre, reduciendo estrés, conflictos y tiempo de espera para todos.

La ciencia de las filas y la eficiencia

Este sistema de fila única ya se aplica en aeropuertos, bancos y algunas cadenas de supermercados. Con tres cajeros, por ejemplo, reduce el tiempo medio de espera hasta tres veces en comparación con tres filas separadas. Además, permite que cualquier problema con un cliente no afecte al resto, optimizando el flujo general.

Sin embargo, la percepción de control influye en nuestra elección: los clientes prefieren ver su fila y pensar que pueden 'ganar' cambiando de línea, aunque en realidad esto ralentice todo el proceso. Así, lo que parece irracional es en realidad una combinación de psicología, matemáticas y hábitos de conducta, que explica por qué siempre nos toca la fila más lenta.