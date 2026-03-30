Avisar de la presencia de radares o controles policiales a través de grupos de WhatsApp o Telegram se ha convertido en una práctica muy habitual entre conductores en España. En muchos casos se trata de chats organizados por zonas donde los usuarios comparten en tiempo real la ubicación de dispositivos de control para evitar sanciones.

Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte de que este tipo de avisos puede tener consecuencias legales y, sobre todo, supone un problema para la seguridad vial. Las autoridades recuerdan que alertar de controles permite que conductores que circulan bajo los efectos del alcohol o las drogas eviten ser detectados.

El problema que generan estos grupos según la DGT

Los grupos que alertan de controles comenzaron a aparecer hace más de una década y se extendieron especialmente con la llegada de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Con el tiempo, su funcionamiento se ha ido perfeccionando hasta el punto de que muchos de ellos informan prácticamente en tiempo real de los movimientos de las patrullas.

Desde la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil explican que este fenómeno está muy extendido en toda España. Los grupos suelen organizarse por zonas concretas y cuentan con cientos o incluso miles de miembros que comparten información constantemente sobre radares móviles, controles de alcoholemia o presencia policial en carretera.

Según la DGT, el problema es que quien envía un aviso nunca sabe realmente a quién está alertando. Entre los usuarios puede haber conductores que han bebido, personas que circulan bajo los efectos de drogas o incluso delincuentes que utilizan esa información para evitar controles policiales.

Qué dice la ley sobre avisar de controles

La normativa española distingue entre distintos tipos de avisos. Informar de la ubicación de un radar fijo no es ilegal, ya que estos dispositivos son públicos y la propia DGT publica su localización con un objetivo disuasorio. La situación cambia cuando se alerta de controles policiales en tiempo real, como los de alcoholemia, drogas o radares móviles. En estos casos, la difusión de esa información puede considerarse una forma de obstaculizar la labor policial o facilitar que un infractor evite ser detectado.

Además, la legislación también contempla sanciones cuando se difunden imágenes de agentes o datos de operativos policiales que puedan poner en riesgo la seguridad de los funcionarios o el éxito del control.

Las sanciones que pueden imponerse

Las consecuencias pueden variar dependiendo del papel que tenga cada usuario dentro de estos grupos. Si un conductor envía avisos mientras conduce, puede ser sancionado por utilizar el teléfono móvil al volante, lo que implica una multa económica y la pérdida de puntos del carné.

Cuando se alerta en tiempo real de controles de alcoholemia, drogas o dispositivos policiales, las autoridades pueden considerar que se está obstaculizando la labor policial. En estos casos, la base jurídica se encuentra en la Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla sanciones por difundir información que pueda comprometer una actuación policial o poner en riesgo a los agentes.

Las multas pueden ir desde los 601 euros y alcanzar los 30.000 euros en los casos más graves, especialmente cuando se demuestra que existe una red organizada para alertar de controles o que un usuario actúa de forma habitual avisando de operativos policiales. Estas sanciones suelen dirigirse principalmente a administradores de los grupos o a usuarios muy activos que envían avisos de forma reiterada.