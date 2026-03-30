La Semana Santa de Sevilla se digitaliza: GPS para cofradías y semáforos de aforo

El Ayuntamiento de Sevilla permitirá esta Semana Santa que sevillanos y visitantes puedan consultar en tiempo real la ubicación de las cofradías durante cada jornada. El servicio estará disponible a través de la aplicación municipal Sevilla y formará parte de una prueba piloto que también ofrecerá información sobre el nivel de ocupación de la vía pública mediante un sistema visual similar a un semáforo.

El sistema permitirá conocer en cada momento dónde se encuentran las hermandades durante su recorrido. La información estará disponible desde APP Sevilla y servirá para que los ciudadanos puedan localizar las procesiones o planificar sus desplazamientos durante los días de mayor afluencia.

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, fue quien anunció la iniciativa. Según explicó, el objetivo es facilitar el seguimiento de la Semana Santa mediante herramientas tecnológicas accesibles para el público.

Los sevillanos encontrarán en la APP Sevilla📲 un nuevo servicio, el "GPS Semana Santa de Sevilla" con el que encontrarán a cada momento en qué lugar se encuentran las Hermandades. Esto les permitirá conocer las vías ocupadas para plantear recorridos alternativos de movilidad. pic.twitter.com/raYkT6gmvR — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) March 16, 2026

"Con este GPS de las hermandades, pueden acercarse a buscarlas y conocer las vías ocupadas para plantear recorridos alternativos de movilidad", señaló el responsable municipal.

La medida se pondrá en marcha como prueba piloto durante la Semana Santa de 2026. El Ayuntamiento pretende evaluar su funcionamiento y obtener experiencia para aplicarla en futuras ediciones de la fiesta y en otros eventos de gran afluencia en la ciudad.

Sensores para medir el flujo de personas

Junto al sistema de geolocalización de las cofradías, el Ayuntamiento desplegará un sistema de sensórica para analizar la concentración de público en distintas zonas del centro histórico. La iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa Iertec Smart Technologies SL.

En virtud de este convenio, la empresa instalará entre 30 y 40 sensores en puntos estratégicos del casco histórico. Estos dispositivos permitirán medir en tiempo real el flujo de personas durante los días de mayor afluencia de la Semana Santa.

Información para ciudadanos y autoridades

Los datos recogidos por los sensores se utilizarán con dos finalidades principales. Por un lado, servirán para apoyar la toma de decisiones operativas por parte de los servicios de seguridad y emergencias.

La información estará disponible para el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), desde donde se gestionan los dispositivos de seguridad y movilidad durante la Semana Santa.

👮‍♂️La Policía Local activará el centro de control junto a la Policía Nacional y Guardia Civil para trabajar conjuntamente tanto el dispositivo de tráfico como los acompañamientos de las Hermandades, la Carrera Oficial, los entornos de los templos, así como otras incidencias. pic.twitter.com/VwJxiBsAWT — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) March 16, 2026

Por otro lado, el sistema permitirá trasladar parte de esa información a los ciudadanos a través de la aplicación municipal. En ella se mostrará el nivel de ocupación de determinadas zonas del centro mediante un indicador visual similar a un semáforo, lo que permitirá conocer si un punto concreto presenta baja, media o alta concentración de personas.

Prueba piloto para futuros eventos

Según explicó el delegado de Fiestas Mayores, la intención municipal es incorporar progresivamente la información generada por estas tecnologías tanto para la gestión interna de los servicios municipales como para ofrecer datos útiles a los ciudadanos.

"Seguimos avanzando para hacer de nuestra Semana Santa una fiesta más accesible, incorporando las nuevas tecnologías no solo a la toma de decisiones oficiales, sino abriendo esta información a los ciudadanos", afirmó Manuel Alés.

La experiencia que se obtenga durante la Semana Santa servirá también para analizar su posible aplicación en otros acontecimientos multitudinarios que se celebran en la ciudad a lo largo del año.