De Matusalén al Gran Abuelo: el misterio de los seres vivos más antiguos del planeta

En un mundo obsesionado con la inmediatez, existe un grupo de seres vivos que operan en una escala temporal distinta. Mientras las civilizaciones nacen y caen, algunos árboles permanecen anclados al suelo, creciendo milímetro a milímetro. Son archivos biológicos que han sobrevivido a glaciaciones y sequías, haciéndonos parecer, a los humanos, meros suspiros en la historia de la Tierra.

El secreto de la eterna juventud: ¿por qué viven tanto? A diferencia de los animales, los árboles tienen una estructura modular. Si una rama muere, el organismo sigue adelante. Su secreto es el cambium, una capa de células madre bajo la corteza que genera tejido nuevo cada año. En condiciones extremas de frío o aridez, su crecimiento es tan lento que la madera se vuelve densa y resinosa, haciéndola prácticamente inmune a plagas y putrefacción.

El ranking de los cinco árboles más antiguos

El Gran Abuelo (Chile): Situado en el Parque Nacional Alerce Costero, este Fitzroya cupressoides tiene una edad estimada de 5.400 años. Es el actual poseedor del récord mundial de longevidad individual. Pino Matusalén (EEUU): Ubicado en las Montañas Blancas de California, este pino cuenta con 4.850 años. Su ubicación exacta es secreta para evitar el vandalismo. Zoroastrian Sarv (Irán): Un ciprés monumental en la provincia de Yazd con unos 4.000 años. Es el ser vivo más antiguo de Asia y un monumento nacional. Tejo de Llangernyw (Gales): Vive en un pequeño cementerio y se cree que fue plantado en la Edad de Bronce. Tiene unos 4.000 años y, curiosamente, sigue creciendo entre las tumbas. Olivo de Vouves (Creta): Con más de 3.000 años, este olivo no solo es un monumento vivo, sino que ¡aún produce aceitunas!

El poder de la clonación: Pando y Old Tjikko

Si 5.000 años parecen mucho, los sistemas clonales llevan la longevidad a otro nivel. Aquí, el tronco puede ser joven, pero las raíces son ancestrales como por ejemplo en el Old Tjikko (Suecia), este es un abeto que parece modesto, de apenas 5 metros, pero sus raíces tienen 9.550 años. Ha estado vivo desde el final de la última Edad de Hielo.

Y luego está el Pando (Utah, EEUU), conocido como El Gigante Tembloroso, es una colonia de álamos que comparten una sola raíz. Ocupa 43 hectáreas y se estima que tiene 80.000 años. Es uno de los organismos más masivos y antiguos del planeta.

Mención especial merece el Sunland Baobab en Sudáfrica. Con unos 6.000 años de antigüedad, este baobab es tan inmenso que su tronco hueco natural fue utilizado para albergar ¡un pub! Los visitantes podían tomar algo dentro de un ser vivo que ha visto pasar milenios de historia africana.

¿Por qué debemos protegerlos?

Estos árboles son cápsulas del tiempo. Gracias a la dendrocronología (estudio de los anillos), los científicos reconstruyen el clima de hace milenios, detectando erupciones volcánicas o sequías globales. Protegerlos del cambio climático no es solo ecología; es un acto de respeto hacia los únicos testigos vivos de toda nuestra evolución humana.