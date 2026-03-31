La verdadera historia del símbolo del amor: errores médicos, religión y barajas de cartas

Dos semicírculos unidos en una punta inferior forman una figura que todos identifican al instante como un corazón. Se utiliza en mensajes, redes sociales y celebraciones como San Valentín, pero su forma no guarda apenas relación con el órgano humano real.

El corazón biológico es asimétrico, con cavidades, venas y arterias, muy lejos de la imagen simple y simétrica que se ha convertido en símbolo del amor. Esta contradicción ha despertado durante siglos la curiosidad de historiadores y científicos.

Una de las explicaciones más aceptadas sitúa el origen del símbolo en la antigüedad clásica, concretamente en la ciudad de Cirene. Allí crecía una planta llamada silfio, muy valorada en las culturas griega y romana. El silfio tenía múltiples usos: se empleaba como condimento, perfume, analgésico y, especialmente, como anticonceptivo. Su importancia era tal que llegó a representarse en monedas de la época.

La clave está en la forma de sus semillas, que eran prácticamente idénticas al símbolo del corazón actual. Debido a su relación con la sexualidad y la fertilidad, esta forma comenzó a asociarse con el amor y el deseo, una conexión que perduró incluso tras la desaparición de la planta.

De la medicina al error científico

Otra teoría apunta a los errores en las primeras representaciones anatómicas. Durante siglos, pensadores como Aristóteles describieron el corazón sin haberlo observado directamente en humanos.

En la Edad Media, las limitaciones para realizar disecciones hicieron que médicos y artistas se basaran en descripciones antiguas. Al intentar dibujar el órgano, crearon formas redondeadas con una hendidura superior, que poco a poco derivaron en el símbolo actual.

Estas ilustraciones, aunque inexactas, se difundieron ampliamente y acabaron influyendo en la forma en que se representaba el corazón en la cultura.

Influencia medieval y religiosa

A partir del siglo XIII, el símbolo comenzó a aparecer en el arte y la literatura. En el contexto del amor cortés, se utilizaba como representación simbólica de los sentimientos.

Además, la religión jugó un papel importante en su consolidación. La imagen del ‘Sagrado Corazón’ en la tradición cristiana ayudó a reforzar su vínculo con lo emocional y espiritual.

Con el paso del tiempo, el símbolo fue simplificándose y adoptando una forma estilizada, fácil de reproducir y reconocer.

El papel del arte y la cultura popular

Durante el Renacimiento, el símbolo del corazón adquirió su forma definitiva. Los artistas buscaron una representación equilibrada y visualmente atractiva, lo que llevó a la simetría característica que conocemos hoy.

La expansión de elementos culturales como las barajas de cartas, donde el corazón se convirtió en uno de los palos principales, contribuyó a su difusión por toda Europa. Desde entonces, su uso no ha dejado de crecer.

Del pasado al mundo digital

En la actualidad, el símbolo del corazón ha trascendido su significado original. Ya no solo representa el amor romántico, sino también aprobación, apoyo o afinidad, especialmente en el entorno digital.

Se ha convertido en un lenguaje universal que no necesita traducción, presente en millones de interacciones diarias. Paradójicamente, cuanto más conocemos el corazón real gracias a la medicina moderna, más seguimos utilizando esta forma idealizada.

Un símbolo entre historia y emoción

El corazón que dibujamos hoy no es una representación anatómica, sino el resultado de siglos de evolución cultural. Desde una planta extinta hasta errores científicos y transformaciones artísticas, su origen es tan complejo como fascinante.

Lejos de ser una simple figura, el símbolo del corazón es una construcción histórica que ha logrado sintetizar una de las emociones más universales del ser humano: el amor.