Las claves de la Semana Santa: tradiciones, colores y fe en España

La redactora jefe de CHIC en Libertad Digital repasa en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio las tradiciones, colores y costumbres que dan sentido a la Semana Santa en España. Para Ana Mateu, la Semana Santa representa "la semana más importante, el corazón litúrgico cristiano" y un momento para revivir "la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo".

Recuerda que sus fechas dependen del calendario lunar, establecido en el Concilio de Nicea en el 325 d.C., y siempre se sitúan entre el 21 de marzo y el 22 de abril. Ana explica que cada día tiene un color litúrgico: "Durante toda la Cuaresma se viste de morado, el Jueves Santo de blanco, el Domingo de Ramos y viernes de rojo y Domingo de Resurrección, blanco, el color de gloria". Para ella, estos colores no solo son protocolo, sino símbolos que conectan tradición y fe.

Celebración y devoción en las calles

El Domingo de Ramos se destaca como un día "muy festivo, con muchas tradiciones. Tus padrinos te regalan la palma y se lleva a bendecir". Y subraya que "nunca se debe tirar, porque dicen que da mala suerte y luego eso servirá para la ceniza del siguiente miércoles". El Jueves Santo, agrega, es "el día del amor fraterno, del lavatorio de los pies y de proce­siones que comienzan ya por la noche, con Sevilla vestida de gala, de olor a incienso, de devoción y música".

El Viernes Santo, día de pasión y muerte de Cristo, es de ayuno y abstinencia, con adoración a la cruz y procesiones. El sábado llega la vigilia, con sim­bolismo del fuego y el agua, y el Domingo de Resurrección marca el momento más importante del calendario litúrgico católico.

Procesiones y diversidad regional

Ana Mateu recuerda que España es "abanderada de la Contrarreforma católica", con proce­siones desde el siglo XV y ejemplos que se remontan al 1085 en Toledo. "Tenemos desde la sobriedad castellana hasta la máxima exclamación del Sur. Todas con encanto, desde Zamora hasta Sevilla", explica, destacando la riqueza cultural de cada ciudad.

Además de la liturgia, la Semana Santa es gastronómica: torrijas, pestiños, buñuelos, potaje de bacalao o platos típicos de las islas como la panada y el sancocho. Para Mateu, la clave es la sobriedad y la austeridad que estas fiestas exigen, sin olvidar la alegría de compartir tradición y devoción.