Abril, el mes clave para sembrar: qué plantar en el huerto y el jardín de cara a la primavera y el verano

Abril marca un punto de inflexión en el calendario agrícola y de jardinería. Con la llegada de temperaturas más suaves y el aumento de las horas de luz, este mes se convierte en uno de los más importantes para planificar y poner en marcha el huerto de cara a la temporada de primavera y verano. Tanto para quienes cultivan en casa como para aficionados a la jardinería, es un momento clave para sembrar, trasplantar y preparar el terreno.

Durante este periodo, las condiciones permiten realizar siembras directas de una amplia variedad de hortalizas. Entre ellas destacan las de hoja, como la acelga, la espinaca o la lechuga, así como hortalizas de fruto como el calabacín, el pepino, el pimiento o las judías. También es buen momento para cultivos de raíz, como zanahorias, remolachas o rabanitos, además de otras especies como el apio o las coles. Estas plantas pueden desarrollarse desde semilla directamente en el suelo, siempre que se garantice un riego adecuado y una buena preparación del terreno.

Para quienes optan por adquirir planteles ya crecidos, abril también es un mes idóneo para realizar trasplantes. Es el caso de cultivos como la berenjena, el tomate, la sandía o el melón, que se benefician del aumento progresivo de las temperaturas. A estos se suman otras opciones como la cebolla, el hinojo, la rúcula o la lechuga. Las fresas, muy asociadas a esta época del año, también encuentran en abril un momento favorable para su plantación.

Factores a tener en cuenta

Sin embargo, antes de sembrar o trasplantar conviene tener en cuenta algunos factores determinantes. La temperatura del suelo juega un papel fundamental, ya que debe ser lo suficientemente cálida para favorecer el desarrollo de las raíces. Además, aunque la primavera ya está en marcha, todavía pueden producirse heladas tardías, por lo que es recomendable consultar la previsión meteorológica y proteger los cultivos si fuera necesario.

La preparación previa también es importante. Regar bien las plantas antes del trasplante facilita su extracción y reduce el estrés hídrico. Asimismo, elegir correctamente la ubicación en función de las necesidades de luz y espacio de cada especie es clave para asegurar un buen crecimiento. El aporte de nutrientes, mediante fertilizantes o abonos orgánicos, ayuda además a que las plantas se adapten mejor a su entorno.

Mantenimiento del huerto

Abril es también un mes activo en cuanto a mantenimiento del huerto. Es recomendable instalar tutores en cultivos como las tomateras o las judías, eliminar malas hierbas y vigilar la aparición de enfermedades en plantas ya establecidas. En paralelo, comienza la recolección de algunos productos de invierno como coles, espinacas, guisantes o habas, lo que permite dar paso a nuevas plantaciones.

Las condiciones de lluvia y humedad propias de esta época favorecen también la aparición de plagas, especialmente caracoles y babosas. Para prevenir daños en los cultivos, se pueden emplear métodos naturales como la tierra de diatomeas, trampas caseras o tratamientos con extractos vegetales como ortiga o cola de caballo.

Geranios, petunias o lavanda

Más allá del huerto, abril es también un mes excelente para llenar de color jardines, terrazas y balcones. Es el momento de plantar flores de temporada que florecerán durante los meses siguientes. Entre las opciones más habituales se encuentran los geranios, las petunias, la lavanda, las begonias o los claveles, especies que destacan por su resistencia, su adaptación al clima primaveral y su capacidad para aportar color y frescura a los espacios exteriores.

En definitiva, abril concentra una gran actividad agrícola y de jardinería. La combinación de clima favorable, mayor luminosidad y variedad de cultivos posibles lo convierten en uno de los meses más completos para quienes buscan preparar una buena cosecha y disfrutar del crecimiento de sus plantas en los meses venideros.