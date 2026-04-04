ChaosLAB en Madrid: la experiencia que convierte la ciencia en juego para toda la familia

ChaosLAB se ha instalado en Islazul, al sur de Madrid, como un espacio interactivo para que niños y adultos descubran la ciencia jugando. Hablamos con Sergio Medina, responsable de ChaosLAB en Fever, en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, y nos contó cómo este recorrido de 90 minutos despierta la curiosidad de los más pequeños con experimentos guiados por el divertido Dr. Splat.

Durante la visita, los niños pueden explorar la gravedad, jugar con agua, experimentar con arena o dibujar un animal que luego cobra vida en 3D. Mientras tanto, los padres también participan y disfrutan de un ambiente seguro y estimulante. El cierre del recorrido incluye una piscina de pelotas que combina diversión libre y relajación.

El origen de ChaosLAB

Sergio Medina explica que la idea surgió para despertar la curiosidad de los niños: "Queríamos que interactuaran con distintos shows y experiencias de manera divertida y segura". La propuesta combina lo físico y lo tecnológico y se adapta a cada país, asegurando que la experiencia sea atractiva y única.

Cada sala está diseñada para ser educativa y segura. Los experimentos muestran efectos de aire, agua y líquidos de forma sorprendente, sin riesgos, y fomentan que los niños comprendan la ciencia jugando. El Dr. Splat guía y motiva a los niños a participar activamente, manteniendo su atención y curiosidad.

Diversión y aprendizaje para toda la familia

ChaosLAB no es solo entretenimiento: también enseña creatividad, cooperación y pensamiento crítico. Medina subraya que "es un espacio muy especial que se puede actualizar con nuevas experiencias". Además, la combinación de realidad aumentada y virtual permite ampliar el recorrido y mantenerlo siempre innovador.

Con esta propuesta, niños y adultos pueden vivir una experiencia educativa y lúdica que convierte la ciencia en algo tangible y cercano, un plan ideal para toda la familia que busca aprender mientras se divierte.