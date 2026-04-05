Cómo evitar las cucarachas en casa con la llegada de la primavera

La llegada de la primavera marca el inicio de un periodo en el que aumentan las horas de luz y las temperaturas. Este cambio estacional también favorece la aparición de insectos en el entorno doméstico, entre ellos las cucarachas, cuya presencia es más habitual en condiciones de calor y humedad.

Estos insectos encuentran en muchas viviendas un entorno adecuado para sobrevivir. Buscan alimento, agua, refugio y temperaturas estables, factores que pueden darse con facilidad en cocinas, baños o zonas poco ventiladas. Además, su capacidad para esconderse en espacios reducidos y su rápida reproducción dificultan su control una vez se establecen.

Medidas básicas de higiene

Una de las principales recomendaciones para evitar la aparición de cucarachas es mantener una limpieza regular del hogar. Eliminar restos de comida y residuos reduce las fuentes de alimentación disponibles.

Limpiar superficies tras cocinar, barrer y fregar con frecuencia o revisar zonas donde puedan acumularse migas ayuda a detectar posibles indicios de actividad. También es importante retirar los excrementos de mascotas y se recomienda vaciar los cubos de basura con regularidad y utilizar recipientes con tapa para limitar el acceso de los insectos.

Almacenamiento y control de accesos

El modo en que se conservan los alimentos influye directamente en la prevención. Guardarlos en recipientes herméticos y evitar dejarlos expuestos reduce el riesgo de atracción. También conviene revisar despensas y armarios de forma periódica, así como comprobar envases procedentes del exterior, especialmente cajas de cartón.

Otro aspecto relevante es el mantenimiento del hogar. Las cucarachas suelen refugiarse en grietas, hendiduras o espacios poco accesibles. Por ello, se recomienda sellar posibles entradas en paredes, suelos o alrededor de tuberías, además de reparar desperfectos que puedan servir de escondite.

Además de las medidas preventivas, existen opciones basadas en productos de uso habitual. Algunos compuestos naturales, como el ajo, se emplean como repelente por su olor. También es posible preparar mezclas con ingredientes comunes. Por ejemplo, combinaciones que incluyen cáscaras de naranja, vinagre blanco, bicarbonato y aceites esenciales.