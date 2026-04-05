Por qué una simple frase breve puede cambiar tu forma de ver la vida

Los aforismos y las frases breves han acompañado a la humanidad durante siglos, condensando ideas y reflexiones en pocas palabras que invitan a pensar y replantear creencias. Jesús Alcoba destacó en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio que estas expresiones "provocan consensos, unen a la gente, porque son como reflexiones de pensamiento", y subrayó que no solo inspiran, sino que también permiten mirar la realidad de otra manera y reforzar o cuestionar nuestras creencias.

En el programa, Alcoba compartió algunos de sus aforismos favoritos, como el de Gabriel García Márquez: "No pases el tiempo con alguien que no está dispuesto a pasarlo contigo". También mencionó a Rainer Maria Rilke y Viktor Frankl, cuyas reflexiones sobre la vida y la actitud personal muestran cómo los aforismos pueden influir en nuestra manera de entender el mundo.

Alcoba señaló que cada persona se identifica con diferentes frases según su momento vital y que estas expresiones ayudan a reflexionar sobre decisiones personales y relaciones: "Cada persona tiene su propio rumbo, su propia ruta, su propia biografía, su propia maraña de significados".

El periodista cerró la conversación destacando un pensamiento de Julio Cortázar: "Al citar a otros nos citamos a nosotros mismos", que resume la esencia del programa: aprender de los pensamientos ajenos para comprender la propia perspectiva.