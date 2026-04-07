Qué son los nitazenos, la nueva droga sintética que ya ha provocado la primera muerte en España

Los nitazenos son una familia de opioides sintéticos que han encendido las alarmas de las autoridades sanitarias internacionales por su altísima potencia y su riesgo de sobredosis mortal. En los últimos años han sido señalados como una de las sustancias emergentes más peligrosas dentro de la crisis global de los opioides, incluso por encima del fentanilo en determinados casos.

Qué son los nitazenos y por qué son tan peligrosos

Los nitazenos son compuestos desarrollados en la década de 1950 con fines farmacéuticos, pero nunca llegaron a aprobarse para uso médico en humanos debido a su elevada toxicidad. A pesar de ello, han reaparecido en el mercado ilegal como drogas sintéticas.

Su efecto es similar al de otros opioides como la heroína o la morfina, pero con una potencia mucho mayor. Según las estimaciones de expertos y organismos internacionales, pueden llegar a ser entre 10 y 40 veces más potentes que el fentanilo y cientos o incluso miles de veces más que la morfina.

El principal riesgo es su impacto sobre el sistema nervioso central: pueden provocar una depresión respiratoria severa, es decir, una ralentización extrema de la respiración que puede acabar en asfixia y muerte. Además, sus efectos pueden prolongarse durante varias horas, aumentando el peligro de sobredosis prolongadas.

Otro factor especialmente preocupante es que suelen aparecer mezclados con otras drogas en el mercado ilícito, lo que hace que los consumidores muchas veces no sepan que los están tomando.

Una droga difícil de detectar y en expansión internacional

Los nitazenos se han detectado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Bélgica o Estonia, entre otros. En algunos de estos lugares han provocado un aumento significativo de muertes por sobredosis, especialmente cuando han sido utilizados para adulterar heroína u otros opioides.

Las autoridades europeas han advertido de su creciente presencia, aunque su distribución sigue siendo difícil de rastrear debido a su aparición en múltiples variantes químicas.

El primer caso mortal confirmado en España

En el caso de España, hasta ahora su presencia había sido considerada puntual y sin un consumo extendido. Sin embargo, recientemente se ha conocido la primera muerte vinculada a estas sustancias.

Se trata de un estudiante de 21 años residente en Navarra, que se ha convertido en la primera víctima mortal en el país asociada al consumo de nitazenos. El caso fue posteriormente analizado en sesiones clínicas del Hospital Universitario de Navarra, aunque no ha trascendido públicamente hasta fechas recientes.

Según la información disponible, el joven ingresó en urgencias tras consumir por vía nasal una sustancia facilitada por un conocido. Presentaba un nivel de consciencia muy bajo y una fuerte hipotensión. Durante su traslado y atención médica fue necesario administrarle varias dosis de naloxona, el antídoto utilizado en sobredosis de opioides, debido a una grave depresión respiratoria.

Uno de los problemas clave en este tipo de casos es que los análisis hospitalarios habituales no detectan nitazenos, lo que dificulta su identificación inmediata. A pesar de la gravedad del episodio, el paciente abandonó el hospital tras solicitar el alta voluntaria y falleció días después en su domicilio. El caso ha sido judicializado y finalmente archivado.

Un riesgo emergente para la salud pública

Los especialistas advierten de que los nitazenos representan un desafío creciente para los sistemas sanitarios y de alerta temprana. Al actuar sobre los mismos receptores que otros opioides, su capacidad adictiva es similar, pero su margen de error es mucho más reducido.

El mayor peligro radica en su consumo involuntario: muchas personas que creen estar tomando heroína u otras sustancias pueden estar ingiriendo mezclas contaminadas con nitazenos, lo que incrementa drásticamente el riesgo de sobredosis.

Aunque en España la situación todavía no se considera extendida, el primer fallecimiento confirmado marca un punto de alerta sobre una droga que ya está generando graves problemas en otros países europeos y en Norteamérica.