El verdadero motivo por el que los perros dan vueltas en su cama antes de tumbarse

Es una escena cotidiana en millones de hogares: un perro da vueltas sobre su cama, olfatea el lugar y, finalmente, se tumba. Aunque pueda parecer un gesto curioso o incluso caprichoso, lo cierto es que este comportamiento tiene raíces profundas en la evolución.

Lejos de ser una simple manía, este ritual conecta directamente a los perros domésticos con su ancestro salvaje, el lobo. Es, en esencia, un comportamiento heredado que ha sobrevivido miles de años, incluso en entornos donde ya no parece necesario.

En la naturaleza, los lobos no disponen de camas cómodas. Su lugar de descanso suele ser hierba, hojas o tierra. Por eso, antes de tumbarse, realizan un proceso de "preparación del lecho".

"Al dar vueltas sobre sí mismos, los ancestros de los perros aplastaban la vegetación, creando una superficie más estable y cómoda para dormir, además de ahuyentar posibles insectos o pequeños animales". Este comportamiento sigue presente en los perros actuales, aunque su "terreno" sea ahora un cojín o una manta.

Un mecanismo de seguridad ancestral

Dormir en libertad implica vulnerabilidad. Por eso, el acto de girar también cumple una función de vigilancia.

"Dar vueltas permite al animal inspeccionar su entorno, asegurarse de que no hay amenazas y posicionarse estratégicamente antes de descansar". Este gesto, aparentemente innecesario en casa, es en realidad un vestigio de supervivencia. El perro revisa su entorno como si aún estuviera en estado salvaje.

Pero no sólo eso sino que otro motivo clave tiene que ver con la termorregulación. En la naturaleza, el suelo puede estar demasiado caliente o frío, y el animal necesita adaptarlo a sus necesidades.

"Al escarbar o girar, los lobos podían acceder a capas de tierra más frescas en verano o crear un espacio más aislado en invierno". Aunque hoy los perros vivan en ambientes controlados, este instinto sigue activo, ayudándoles a encontrar la postura y temperatura más cómodas.

Marcar territorio, incluso en casa

El ritual previo al descanso también tiene un componente de comunicación. Los perros poseen glándulas odoríferas en las patas, lo que les permite dejar su rastro al rascar o girar.

"Al dar vueltas y presionar el suelo, el perro está marcando ese espacio como suyo, reforzando la sensación de seguridad". Es una forma silenciosa de decir: "este es mi lugar".

Más allá del instinto, también hay una explicación simple: la búsqueda de confort. Igual que las personas acomodan almohadas antes de dormir, los perros ajustan su espacio. Este ritual también forma parte de su rutina diaria, algo que les proporciona tranquilidad y les indica que es momento de descansar.

De hecho, en la mayoría de los casos, dar vueltas antes de dormir es completamente normal. Sin embargo, hay situaciones en las que puede ser señal de alerta. "Si el perro gira de forma excesiva, no consigue tumbarse o parece incómodo, podría estar indicando dolor articular, problemas de espalda o ansiedad". En estos casos, conviene consultar con un especialista para descartar problemas de salud.

Un gesto pequeño con una gran historia

El simple acto de dar vueltas antes de dormir es mucho más que una curiosidad. Es un vínculo directo con el pasado evolutivo de los perros, una conducta que ha resistido el paso del tiempo. "Ese pequeño ritual nocturno es un recordatorio de que, aunque viva en un hogar moderno, el perro sigue llevando dentro el instinto de sus ancestros salvajes".

Así, cada vez que tu mascota da vueltas antes de tumbarse, no está perdiendo el tiempo: está siguiendo un antiguo código de supervivencia, adaptado a la comodidad del presente.