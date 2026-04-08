Los vecinos de Neila denuncian la "destrucción" de masa forestal protegida en el Parque Natural

El municipio de Neila se ha levantado contra la actual gestión del Parque Natural de las Lagunas Glaciares de Neila tras la ejecución de una serie de intervenciones forestales que, según los vecinos, atentan contra el patrimonio natural del entorno.

El concejal Javier Sainz, en declaraciones al programa Kilómetro Cero de esRadio, ha puesto voz a una indignación creciente ante lo que consideran una falta de respeto institucional hacia quienes residen y custodian el territorio.

Incertidumbre legal en la zona protegida

El origen del conflicto reside en la apertura de una pista forestal que ha conllevado la corta de pinos y hayas en áreas de especial sensibilidad. La principal reclamación de los vecinos es la verificación técnica de estos trabajos.

"Lo que pedimos es que se nos aclare si la construcción de esa pista y la corta de árboles se ha hecho conforme a las leyes o si ha habido errores", denuncia Sainz. La opacidad en la comunicación de los proyectos ha generado un clima de desconfianza, ya que los habitantes aseguran no haber sido informados correctamente del alcance de la intervención en una zona teóricamente blindada por la normativa del parque.

El abandono de los habitantes del Parque

Para los vecinos de Neila, pertenecer a un espacio protegido se ha convertido en una carga administrativa que no se traduce en beneficios reales. Javier Sainz subraya el sentimiento de agravio: "Los habitantes somos los primeros que queremos proteger el medio ambiente, pero recibimos más problemas que ventajas".

El concejal advierte de que las restricciones ambientales a menudo chocan con decisiones de la propia administración que parecen contradecir el espíritu de conservación, mientras los vecinos sufren las limitaciones de vivir en un entorno con normativas estrictas que no se aplican con la misma vara de medir a las infraestructuras oficiales.

Amenaza de despoblación y falta de futuro

La preocupación en el consistorio de Neila trasciende lo puramente ecológico y toca la supervivencia del propio núcleo urbano. La falta de seguridad jurídica y el impacto visual y ambiental de estas obras suponen, a juicio de los afectados, un golpe a la identidad del pueblo.

"Si se siguen haciendo las cosas mal, los pueblos pierden habitantes", lamenta Sainz, vinculando directamente la gestión errática del Parque Natural con el éxodo rural. Exigen que se detecten los "errores subsanables" para evitar que en el futuro se sigan ejecutando proyectos que, lejos de proteger el entorno, parecen degradarlo.

Exigencias de la plataforma vecinal

La demanda es clara: una fiscalización exhaustiva de los permisos y una rectificación si se demuestra que se ha actuado fuera de los márgenes legales. Los vecinos de Neila han anunciado que no se detendrán hasta obtener un compromiso firme de la Junta de Castilla y León para que la gestión de las Lagunas de Neila sea participativa y transparente.

"Buscamos evitar que se sigan haciendo las cosas de espaldas a los pueblos", concluye el concejal, remarcando que la protección de la naturaleza solo es posible si se cuenta con la población que vive en ella.