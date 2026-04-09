Ni Wall Street ni Washington: el origen del símbolo del dólar está en el Imperio español

El símbolo del dólar es uno de los signos más reconocibles del mundo. Asociado al poder económico y a los mercados globales, suele vincularse automáticamente con Estados Unidos. Sin embargo, su origen está muy lejos de Wall Street o de Washington. Para entender de dónde viene realmente, hay que retroceder varios siglos y mirar hacia el Imperio español.

De hecho, la historia del símbolo comienza con el Real de a ocho, también conocido como peso duro o Spanish dollar. Esta moneda de plata, acuñada desde el siglo XVI, fue durante siglos la divisa más utilizada en el comercio internacional.

Su éxito se debía a su peso, pureza y amplia circulación. Se utilizaba no solo en Europa, sino también en América y Asia, convirtiéndose en la primera moneda verdaderamente global. En las colonias británicas de América del Norte, incluso antes de la independencia, era el medio de pago más común.

Las Columnas de Hércules y el 'Plus Ultra'

Una de las teorías más extendidas sobre el origen del símbolo $ está relacionada con el diseño del propio Real de a ocho. En su reverso aparecían las Columnas de Hércules, acompañadas del lema Plus Ultra (más allá).

Estas columnas representaban el Estrecho de Gibraltar, considerado en la antigüedad el límite del mundo conocido. En la moneda, estaban rodeadas por una banda ondulante con el lema, creando una imagen muy característica.

Con el paso del tiempo, muchos historiadores sostienen que esta imagen se simplificó gráficamente: las dos columnas se transformaron en líneas verticales y la banda en una 'S'. El resultado sería una forma muy similar al símbolo actual del dólar.

La teoría de la abreviatura 'Ps'

Otra explicación, también ampliamente aceptada y respaldada por instituciones estadounidenses, apunta a una evolución más práctica: la escritura comercial. En los siglos XVII y XVIII, los comerciantes utilizaban la abreviatura 'Ps' para referirse a pesos, piastras o piezas de a ocho.

Con el uso continuo y la rapidez de la escritura, la 'S' comenzó a superponerse a la 'P', dando lugar a un símbolo cada vez más simplificado. Con el tiempo, la 'P' desapareció y quedó la forma que hoy reconocemos como '$'.

Ambas teorías no son necesariamente excluyentes. De hecho, muchos expertos consideran que el símbolo es el resultado de una evolución combinada entre iconografía y práctica comercial.

Del 'Spanish dollar' al dólar estadounidense

Cuando Estados Unidos logró su independencia, necesitaba una moneda propia. En 1785 adoptó oficialmente el dólar como unidad monetaria, inspirándose directamente en el modelo español. Años después, en 1792, se creó la moneda estadounidense con características similares al peso español.

El dólar estadounidense heredó no solo el nombre —derivado del término europeo thaler—, sino también el símbolo. De hecho, el Real de a ocho siguió siendo moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857, lo que demuestra su enorme influencia.

De Europa a América: el viaje del 'dólar'

El término dólar tampoco es originalmente estadounidense. Procede del thaler, una moneda de plata acuñada en Europa Central, concretamente en regiones de la actual República Checa. La palabra evolucionó en distintos idiomas hasta convertirse en dollar en inglés.

Sin embargo, aunque el nombre tiene raíces europeas, el símbolo que lo representa está profundamente ligado al comercio español y a su expansión global.

Un símbolo con múltiples formas

Una curiosidad interesante es que el símbolo del dólar puede representarse con una o dos líneas verticales. Aunque hoy es más común la versión con una sola barra, históricamente existieron ambas.

Algunos creen que las dos líneas representan las Columnas de Hércules, mientras que otros las asocian erróneamente a las letras 'U' y 'S' de United States. Sin embargo, las evidencias históricas indican que el símbolo ya existía antes de la creación del país.

Hoy en día, el símbolo $ no solo representa al dólar estadounidense, sino también a otras monedas como el peso mexicano o el dólar canadiense. En todos los casos, su origen se remonta a un mismo punto: el dominio comercial del Imperio español.

Lo que comenzó como una moneda acuñada con plata americana terminó dejando una huella imborrable en la economía mundial. El símbolo del dólar es, en realidad, un recordatorio de cómo el comercio, la escritura y la historia pueden entrelazarse para crear uno de los iconos más poderosos del planeta.

La próxima vez que veas un '$', no estarás mirando solo un signo monetario, sino un fragmento de historia que conecta continentes, imperios y siglos de evolución económica.