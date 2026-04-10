De la dieta al plumaje: el sorprendente motivo por el que los flamencos son rosas

Si hay un ave capaz de destacar en cualquier paisaje, esa es el flamenco. Su silueta estilizada y su característico color rosado lo han convertido en uno de los animales más reconocibles del planeta. Sin embargo, hay un detalle que sorprende a muchos: los flamencos no nacen rosas.

Al salir del cascarón, su plumaje es grisáceo o blanco. El color que los hace famosos no es genético en sí mismo, sino el resultado de un proceso biológico directamente ligado a su alimentación.

El secreto del color de los flamencos está en los carotenoides, unos pigmentos naturales presentes en muchos organismos vivos. Estos compuestos son los mismos que dan el color naranja a las zanahorias o el rojo a algunos tomates.

En el caso de los flamencos, su dieta está compuesta principalmente por algas y pequeños crustáceos, como la Artemia salina. Estos organismos contienen carotenoides como la astaxantina y la cantaxantina, responsables de los tonos rojizos y anaranjados.

Cuando el flamenco ingiere estos alimentos, su sistema digestivo descompone los pigmentos y los distribuye a través del torrente sanguíneo. Con el tiempo, estos se depositan en las plumas, la piel e incluso la grasa del animal, tiñéndolo progresivamente de rosa.

Un sistema de filtrado perfecto

Para conseguir esos pigmentos, el flamenco tiene que procesar grandes cantidades de alimento. Y lo hace de una forma muy particular.

Su pico funciona como un sofisticado sistema de filtrado. El ave introduce la cabeza en el agua —a menudo boca abajo— y utiliza su lengua como una bomba para aspirar barro y agua. Gracias a unas estructuras internas llamadas lamelas, filtra el líquido y retiene los diminutos organismos ricos en carotenoides.

Cuanto mayor es la concentración de estos organismos en su entorno, más intenso será el color del flamenco. Por eso, algunos presentan tonos pálidos mientras que otros lucen un rosa intenso casi rojizo.

Un color que se pierde

El color rosado no es permanente. Es un estado que el flamenco debe mantener a lo largo del tiempo. Si deja de consumir alimentos ricos en carotenoides, sus nuevas plumas crecerán sin pigmentación, volviéndose blancas o grises. Este fenómeno se ha observado especialmente en flamencos en cautividad, donde durante años perdían su color por una dieta inadecuada. Hoy en día, en zoológicos y reservas, se añaden suplementos específicos a su alimentación para garantizar que mantengan su aspecto natural.

Hay que tener en cuenta que el color del flamenco no es solo una cuestión estética: también es un indicador de salud. Un plumaje intenso sugiere que el animal está bien alimentado y en buenas condiciones físicas. En cambio, un color apagado puede ser señal de enfermedad, mala nutrición o juventud.

Esta diferencia es clave durante la época de reproducción. Los flamencos realizan elaboradas danzas grupales en las que el color juega un papel fundamental. Los individuos más brillantes resultan más atractivos para sus posibles parejas.

El "maquillaje" natural

Curiosamente, los flamencos no dependen únicamente de su dieta para intensificar su color. Poseen una glándula cerca de la cola que produce un aceite rico en carotenoides.

Durante el cortejo, extienden este aceite sobre sus plumas, intensificando el tono rosado. Es, en cierto modo, una forma de "maquillaje" natural que les ayuda a destacar aún más.

El color también juega un papel inesperado en la crianza. Tanto el macho como la hembra alimentan a sus crías con una sustancia conocida como "leche de buche", rica en nutrientes y carotenoides.

Este esfuerzo es tan exigente que los adultos pueden perder parte de su color durante este periodo, transfiriendo literalmente sus pigmentos a los polluelos.

En definitiva, el rosa de los flamencos no es solo un rasgo llamativo, sino el reflejo de su dieta, su salud y su comportamiento social.

Cada tonalidad cuenta una historia: qué comen, cómo viven y en qué estado se encuentran. Y demuestra que, en la naturaleza, incluso los colores más espectaculares pueden tener un origen sorprendentemente sencillo. Los flamencos, al final, son el mejor ejemplo de una idea muy humana: somos, literalmente, lo que comemos.