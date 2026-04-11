Adiós al fregadero atascado: el remedio casero más eficaz

Un fregadero atascado puede alterar la rutina diaria, pero existe un método doméstico que permite solucionarlo con rapidez utilizando ingredientes habituales en cualquier cocina. La técnica se basa en la combinación de bicarbonato de sodio y sal gruesa, sin necesidad de productos químicos ni utensilios especializados.

El procedimiento consiste en mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con una de sal gruesa y verter la combinación directamente en el desagüe. Ambos elementos actúan de forma complementaria: la sal funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender la suciedad adherida, mientras que el bicarbonato contribuye a neutralizar los compuestos que fijan los restos en las tuberías.

Esta combinación genera una reacción que facilita la disolución de los residuos orgánicos acumulados, permitiendo que se desprendan con mayor rapidez que si se utilizara cada ingrediente por separado.

La importancia del agua caliente

Tras aplicar la mezcla, se debe añadir agua caliente a una temperatura de entre 60 y 70 °C. Este rango resulta suficiente para favorecer la eliminación del atasco sin dañar las tuberías, especialmente en instalaciones de PVC.

El agua debe verterse de manera constante durante entre 10 y 15 segundos, lo que permite combinar la acción de la temperatura con el arrastre mecánico. Una temperatura excesiva podría afectar a los materiales de la instalación, mientras que el agua templada no ofrece la eficacia necesaria.

Si el atasco no desaparece por completo, se recomienda esperar cinco minutos antes de repetir el proceso. Este intervalo facilita que los restos más resistentes se ablanden, mejorando la eficacia en un segundo intento.

Para mantener el buen estado del desagüe, conviene seguir algunas pautas básicas. Evitar verter grasa o aceite, no arrojar residuos sólidos y realizar limpiezas periódicas con agua caliente ayuda a prevenir acumulaciones.