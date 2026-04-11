El misterio de la comida de avión: tu cuerpo 'apaga' los sentidos por la presión y el ruido

La escena es habitual: llega la bandeja de comida a bordo, das el primer bocado y algo no encaja. Lo que en tierra parecería sabroso, en el aire resulta plano, insípido o incluso extraño. Durante años, la mala fama de la comida de avión se ha atribuido a su calidad o al recalentado. Sin embargo, la ciencia apunta en otra dirección: el problema no está en el plato, sino en cómo lo percibe nuestro cuerpo en pleno vuelo.

A unos 10.000 metros de altura, el organismo funciona de forma distinta. El entorno dentro de la cabina altera nuestros sentidos, especialmente el gusto y el olfato, responsables de la experiencia de comer.

Uno de los factores más determinantes es la baja humedad. En la cabina de un avión, los niveles suelen situarse entre el 10% y el 15%, cifras comparables a las de un desierto.

Este ambiente seco reseca las mucosas de la nariz y la boca. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es: hasta el 80% de lo que percibimos como sabor en realidad depende del olfato. Cuando la nariz no funciona correctamente, el cerebro recibe menos información sobre los aromas. El resultado es inmediato: los alimentos pierden matices, se vuelven planos y menos reconocibles. Es una sensación muy similar a comer con congestión nasal.

La presión que adormece las papilas

A la sequedad se suma la presión de la cabina. Aunque los aviones están presurizados, la presión es menor que a nivel del mar. Este cambio tiene efectos fisiológicos claros.

Por un lado, las cavidades nasales se inflaman ligeramente, dificultando aún más la percepción de los olores. Por otro, las papilas gustativas reducen su sensibilidad. Estudios han demostrado que esta combinación puede disminuir la percepción de sabores dulces y salados entre un 20% y un 30%.

Curiosamente, otros sabores como el ácido, el amargo o el picante se mantienen más estables. Por eso, algunos platos pueden parecer descompensados en el aire: lo suave desaparece, lo intenso se impone.

El ruido también se come

Hay un factor menos evidente pero igualmente influyente: el sonido. El constante zumbido de los motores, ese ruido blanco tan característico de los aviones, también afecta a la percepción del gusto.

Investigaciones han demostrado que los entornos ruidosos reducen la capacidad de percibir lo dulce y, en cambio, potencian la sensación de texturas crujientes o sabores más intensos como el umami.

Esto explica un fenómeno curioso y muy documentado: el éxito del zumo de tomate a bordo. Muchos pasajeros que nunca lo pedirían en tierra lo eligen en vuelo porque, en ese contexto, su sabor resulta más intenso y satisfactorio.

Comer "con la nariz": la clave del sabor

Para entender del todo este fenómeno hay que tener en cuenta cómo funciona realmente el gusto. Cuando comemos, no solo intervienen las papilas gustativas de la lengua, que detectan sabores básicos como dulce o salado.

Gran parte de la experiencia procede del llamado olfato retronasal. Al masticar y tragar, las moléculas volátiles de los alimentos ascienden hacia la cavidad nasal y activan los receptores olfativos. Es ahí donde se construyen los matices del sabor.

Si este mecanismo falla —como ocurre en el avión por la sequedad y la presión—, la comida pierde complejidad. Sabemos que algo es dulce, pero poco más.

El papel del estrés en vuelo

A todo esto se suma un componente emocional. Volar no resulta cómodo para todo el mundo, y el estrés o la ansiedad también influyen en la percepción sensorial.

El olfato está estrechamente vinculado a áreas cerebrales relacionadas con las emociones. Estudios han demostrado que la ansiedad puede reducir la percepción de olores agradables o incluso distorsionarlos. Así, un pasajero nervioso puede percibir la comida como menos apetecible de lo que realmente es.

Cómo se adapta la comida de avión

Las aerolíneas conocen bien estas limitaciones y diseñan sus menús en consecuencia. Para compensar la pérdida de sensibilidad, los platos suelen llevar más sal, especias y potenciadores de sabor.

También se priorizan recetas con salsas, guisos o ingredientes intensos. Sabores como el curry, el jengibre o el tomate funcionan mejor en altura, mientras que otros más delicados —como pescados suaves o carnes blancas— pierden protagonismo.

El umami, considerado el "quinto sabor", juega aquí un papel clave. Presente en alimentos como el tomate, el queso o el jamón, resiste mejor las condiciones del vuelo y ayuda a que la comida resulte más sabrosa.

La próxima vez que comas en un avión, conviene recordarlo: no es que la comida sea peor, es que tu cuerpo está en un entorno extremo que "apaga" parte de tus sentidos. A 10.000 metros, el gusto también viaja… pero en modo ahorro.