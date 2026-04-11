El truco de las pelotas de tenis que puede cambiar tu forma de usar la lavadora

Las tareas del hogar están llenas de pequeños trucos que, sin necesidad de gastar dinero extra, pueden mejorar mucho los resultados. Uno de los más curiosos y cada vez más extendidos es el de introducir pelotas de tenis dentro del tambor de la lavadora, un gesto sencillo que puede aportar varios beneficios según el tipo de prenda que se lave.

Aunque muchas personas aún no lo conocen, este método se ha popularizado en los últimos años porque ayuda a mejorar el lavado de prendas voluminosas y textiles delicados. Para aplicarlo, basta con introducir entre una y tres pelotas de tenis junto con la ropa y utilizar el programa habitual de lavado.

Adiós a las pelusas y los pelos

Uno de los usos más conocidos de este truco es la eliminación de pelusas, cabellos o pelos de mascotas. Durante el lavado, las pelotas golpean suavemente la ropa y hacen que estos restos se desprendan con mayor facilidad.

Por eso resulta especialmente útil en hogares con perros o gatos, donde es habitual que la ropa acumule pelos difíciles de eliminar solo con el lavado tradicional.

Toallas más suaves y esponjosas

Con el paso del tiempo, las toallas suelen perder suavidad y volverse rígidas. Las pelotas de tenis ayudan a que el tejido se mantenga suelto y esponjoso durante el lavado, evitando que las fibras se apelmacen.

En estos casos, algunos expertos también recomiendan sustituir el suavizante por vinagre de limpieza, ya que contribuye a mantener la suavidad sin dejar residuos en las fibras.

El aliado perfecto para abrigos y edredones

Las prendas acolchadas, como abrigos de plumas o edredones, pueden deformarse si el relleno se concentra en un solo punto durante el lavado. Aquí es donde las pelotas de tenis resultan especialmente útiles.

Al girar dentro del tambor, golpean suavemente el tejido y ayudan a distribuir el relleno de manera uniforme, evitando los temidos bultos que arruinan la forma original de la prenda.

Por su tamaño, en el caso de los edredones se recomienda utilizar al menos tres pelotas para conseguir un efecto más eficaz.