El truco infalible para pelar ajos en segundos y sin que tus manos huelan

Pelar ajos es una de las tareas más habituales en la cocina, pero también de las que más molestias genera. El característico olor que queda en las manos y el tiempo que requiere separarlos de su piel hacen que muchos opten por comprar ajo picado o en pasta, aunque esta alternativa pierda sabor y propiedades.

Existen métodos sencillos que permiten pelar los dientes de ajo sin tocarlos directamente, evitando que las manos queden impregnadas de aroma. Para ello, se necesita un tarro o recipiente con tapa. Los dientes de una o varias cabezas de ajo se colocan dentro del tarro cerrado y se agita con fuerza durante unos segundos. La fricción provoca que las pieles se desprendan de los dientes. Al abrir el recipiente, los dientes quedan limpios y las pieles separadas, listos para cocinar. Este método reduce el contacto directo y mantiene la higiene en la cocina.

Si se desea eliminar cualquier residuo de olor de utensilios como cuchillos, basta con pasar los objetos bajo agua fría, sin frotar. El aroma se disipa rápidamente y sin esfuerzo.

Los beneficios y usos clave del ajo

Más allá de su uso culinario, el ajo es altamente nutritivo. Contiene vitaminas como B6 y C, minerales como manganeso, selenio, calcio, cobre o potasio, y compuestos como la alicina, que posee propiedades antibacterianas, antivirales y antioxidantes. Consumir ajo crudo puede ayudar a fortalecer la salud cardiovascular, prevenir resfriados, gripes y trombosis, y mejorar la función inmunológica.

Con este sencillo truco, pelar ajos se convierte en una tarea rápida y cómoda, permitiendo aprovechar sus beneficios sin inconvenientes y facilitando la preparación de sofritos, carnes, pescados, salsas o ensaladas. Incorporarlo a la rutina culinaria es ahora más práctico que nunca, mejorando tanto la experiencia en la cocina como el resultado de los platos.