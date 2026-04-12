Cómo podar tus árboles frutales para garantizar la floración y cosecha

La llegada de abril marca una de las etapas más adecuadas para llevar a cabo la poda de árboles frutales, una tarea que influye directamente en su desarrollo a lo largo del año. Esta intervención, que va más allá de una cuestión estética, resulta determinante para la floración, la producción de frutos y la resistencia frente a enfermedades.

La poda requiere una planificación previa y una ejecución precisa. Un corte mal realizado puede convertirse en una vía de entrada para patógenos que comprometan la salud del árbol. Por ello, los especialistas insisten en la necesidad de seguir una serie de pasos que garanticen la eficacia de esta práctica.

Preparación de herramientas y desinfección

Antes de iniciar cualquier intervención, es imprescindible preparar adecuadamente las herramientas de corte. Tijeras, sierras o serruchos deben estar afilados y completamente limpios, lo que permite realizar cortes más precisos y facilita una correcta cicatrización.

La desinfección constituye una medida esencial para evitar la propagación de enfermedades entre árboles. Según las recomendaciones técnicas, se deben utilizar soluciones como alcohol diluido al 70% o lejía mezclada con agua, aplicándolas tanto antes de comenzar como entre cada ejemplar.

Este proceso reduce el riesgo de transmisión de hongos, bacterias y otros patógenos, especialmente en explotaciones con varios árboles o en jardines donde conviven distintas especies frutales.

Evaluación del estado del árbol

Antes de realizar cualquier corte, conviene observar detenidamente el estado del árbol. Este diagnóstico previo permite identificar ramas secas, dañadas o con signos de enfermedad, así como aquellas que crecen de forma desordenada.

También es importante localizar ramas que se cruzan o se dirigen hacia el interior de la copa, ya que pueden provocar rozaduras y generar puntos vulnerables a infecciones. Esta evaluación facilita una intervención más eficaz y ajustada a las necesidades reales del árbol.

Además, eliminar el exceso de follaje contribuye a mejorar la circulación del aire y la entrada de luz solar, dos factores clave para limitar la aparición de enfermedades fúngicas y bacterianas.

Cortes para mejorar la estructura y la producción

La poda debe orientarse a optimizar la estructura del árbol y a redistribuir sus recursos. El proceso suele comenzar con la retirada de ramas secas, enfermas o dañadas, para después centrarse en aquellas que dificultan la ventilación o bloquean la luz.

Otro aspecto relevante es la eliminación de brotes verticales que consumen energía sin aportar producción. Esta intervención selectiva permite dirigir los recursos hacia las ramas más productivas, lo que favorece tanto la floración como la fructificación.

Al mismo tiempo, una estructura más equilibrada contribuye a que el árbol sea más resistente frente a plagas y enfermedades, reduciendo la necesidad de tratamientos posteriores.

Una vez finalizada la poda, el trabajo no termina. Es recomendable realizar revisiones periódicas para detectar de forma temprana cualquier signo de infección o deterioro.