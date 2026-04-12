El mazo judicial: el invento de Hollywood que no verás en un juzgado

Es una de las imágenes más reconocibles de la justicia: un juez golpeando un mazo de madera para imponer silencio. Sin embargo, si entras en un juzgado en España o en gran parte de Europa, no verás ninguno. Entonces, ¿de dónde viene este símbolo y por qué lo asociamos tanto con los tribunales?

El origen exacto del mazo judicial no está del todo claro, pero existen varias teorías. Una de las más extendidas lo vincula con la tradición de la masonería, donde el "mallete" simboliza la autoridad del maestro para dirigir los trabajos de la logia.

Pero no es la única, sino que otra hipótesis se remonta a tiempos mucho más antiguos, a la mitología nórdica. En ella, el martillo de Thor, dios del trueno, representaba protección, orden y justicia. De hecho, en las antiguas asambleas germánicas, los líderes utilizaban golpes simbólicos para imponer orden o cerrar decisiones. Con el paso del tiempo, estas prácticas habrían evolucionado hasta llegar a su uso ceremonial en contextos jurídicos.

El salto a la justicia moderna

El uso del mazo se consolidó principalmente en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos. De hecho, se suele citar a John Adams como uno de los primeros en utilizarlo en 1789 para llamar al orden en el Senado.

Desde entonces, el mazo —conocido como gavel— pasó a formar parte del ritual judicial en EEUU, donde los jueces lo utilizan para dirigir audiencias, pedir silencio o cerrar sesiones. Curiosamente, en el Reino Unido, origen de muchas tradiciones jurídicas anglosajonas, su uso en tribunales es prácticamente inexistente hoy en día.

Más que un objeto: un símbolo

El mazo no es solo una herramienta práctica. Su verdadero poder es simbólico ya que es muestra de autoridad, representa el poder del juez para dirigir el proceso; orden: el golpe impone silencio y control en la sala y su finalidad es simbolizar la "cosa juzgada", es decir, que la decisión es definitiva. Ese sonido seco y rotundo marca el paso del debate al veredicto. Es el momento en que la autoridad del Estado pone fin al conflicto.

Pero, ¿por qué casi no se usa fuera de EEUU? En los sistemas jurídicos de tradición continental (como España, Francia o América Latina), el mazo no forma parte del protocolo habitual. Aquí, los jueces mantienen el orden mediante la palabra o, en algunos casos, con una campanilla. El simbolismo de autoridad existe, pero no necesita ese elemento visual. Esto explica por qué muchos se sorprenden al descubrir que el famoso mazo… en realidad no está en sus propios tribunales.

El gran culpable: Hollywood

Si el mazo es tan poco común, ¿por qué todos lo imaginamos? La respuesta está en el cine y la televisión. Películas y series estadounidenses han convertido el mazo en un icono global. Desde dramas judiciales hasta series policiacas, el "golpe de mazo" se utiliza como recurso narrativo para intensificar momentos clave. El resultado: una imagen universal que no siempre coincide con la realidad.

No obstante, el mazo es un símbolo que va más allá de los tribunales. De hecho, aunque su uso judicial sea limitado, el mazo sigue presente en otros ámbitos:

Subastas (para cerrar ventas)

Parlamentos (para marcar decisiones)

Actos ceremoniales

En todos los casos, mantiene el mismo significado: autoridad, decisión y punto final. El mazo judicial es, en gran medida, un producto de la cultura anglosajona y del cine. Pero su fuerza simbólica es tan potente que, aunque no esté en la mayoría de juzgados, sigue representando mejor que nada el momento en que la justicia "golpea" y decide.