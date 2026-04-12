El truco casero que elimina los caracoles del jardín usando solo cerveza

Los caracoles y las babosas son enemigos habituales de huertos y jardines. Estas criaturas se sienten atraídas por la humedad y por hojas tiernas de lechuga, acelga, escarola o coles, y pueden causar daños considerables a raíces y follaje si no se controla su presencia.

Una solución natural y económica consiste en usar cerveza como trampa. El aroma de la malta fermentada actúa como un imán para los moluscos, alejándolos de las plantas y evitando el uso de productos químicos.

Cómo preparar la trampa en 5 pasos

Selecciona un recipiente profundo: tarros de cristal, latas de conserva o la base de botellas de plástico funcionan perfectamente. Entierra el recipiente: haz un agujero en el suelo para que quede al ras, facilitando que los caracoles puedan acceder fácilmente. Coloca varias trampas: mantén una separación de aproximadamente un metro entre cada trampa para cubrir toda la zona afectada. Añade levadura: un poco de levadura de pan aumenta la atracción hacia la cerveza y hace más efectiva la trampa. Renueva el líquido periódicamente: cada 2-3 días, especialmente después de la lluvia, para mantener la eficacia de la trampa.

Las trampas funcionan mejor en primavera y otoño, cuando los moluscos están más activos debido a la humedad y las lluvias frecuentes. Este método no solo es seguro y económico, sino que también protege las plantas de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Además, ayuda a mantener un huerto limpio y saludable, reduciendo la proliferación de estos visitantes indeseados.