¿Estar solo o sentirse solo? La clave psicológica para ser feliz

El programa Es la Mañana de Fin de Semana ha abordado la soledad. Lo ha hecho de la mano de la psicóloga Silvia Congost, quien ha defendido la importancia de aprender a estar con uno mismo como base para el bienestar emocional.

Lejos de la idea negativa que suele acompañar a la soledad, Congost ha explicado que, en la edad adulta, puede convertirse en una herramienta poderosa de crecimiento personal. "Nos cuesta elegir la soledad, incluso cuando estamos mal acompañados, porque la asociamos a algo negativo", señala. Sin embargo, insiste en que saber gestionarla permite acceder a espacios de autoconocimiento fundamentales.

Estar solo no es lo mismo que sentirse solo

Uno de los puntos clave de la entrevista ha sido la distinción entre dos conceptos que a menudo se confunden. Por un lado, estar solo implica simplemente no estar acompañado; por otro, sentirse solo tiene una carga emocional mucho más profunda.

Según Congost, este último caso es el que genera sufrimiento: "Puedes sentirte solo incluso rodeado de gente si no te sientes visto, escuchado o valorado". Esta soledad emocional, advierte, es la que realmente impacta en el bienestar psicológico.

La psicóloga ha subrayado el papel de la autoobservación como herramienta esencial para aprovechar los momentos de soledad. Este proceso consiste en identificar y poner nombre a las emociones, detectar qué situaciones generan bienestar o malestar y aprender a establecer límites.

Además, ha destacado prácticas como la gratitud o el silencio consciente, que ayudan a conectar con uno mismo y a tomar decisiones más alineadas con las propias necesidades, sin depender tanto de la aprobación externa.

El miedo a la soledad

En consulta, Congost observa un temor recurrente: el miedo al abandono. Como seres sociales, explica, tendemos a asociar la soledad con la pérdida o incluso con una amenaza existencial.

No obstante, ha querido matizar que aprender a estar solo no significa aislarse. De hecho, insiste en la importancia de mantener una red social activa: "No hace falta tener muchas personas, pero sí vínculos que cuidar". La clave está en equilibrar los momentos de introspección con la conexión con los demás.

La soledad no deseada, un problema real

La entrevista también ha puesto el foco en la soledad no deseada, especialmente en personas mayores. Congost ha advertido que el aislamiento social es un factor de riesgo para la salud mental e incluso física, algo respaldado por numerosos estudios.

Por ello, ha subrayado la importancia de fomentar relaciones sociales reales y activas —"de las de carne y hueso"— y de implicarse en su cuidado, ya que, como cualquier relación, requieren atención y constancia.