La guía definitiva para limpiar los filtros de tu aire acondicionado y ahorrar energía

Los filtros actúan como barreras que retienen polvo, polen, hongos y otros contaminantes. Con el tiempo, estas impurezas se acumulan y dificultan el paso del aire, reduciendo la eficiencia del equipo y aumentando el riesgo de problemas respiratorios. La limpieza periódica evita estos inconvenientes y mejora la calidad del aire.

La frecuencia de limpieza depende del tipo de equipo y del uso. Para sistemas que funcionan de manera continuada, se recomienda limpiar los filtros cada tres meses. En unidades utilizadas solo en verano, es aconsejable hacerlo antes y después de la temporada de calor.

Cómo limpiar el filtro paso a paso

Desconectar el aparato de la corriente eléctrica. Retirar la tapa frontal y extraer los filtros. Eliminar restos de suciedad con un trapo y enjuagar con agua fría, evitando jabones o detergentes. Dejar secar los filtros antes de colocarlos de nuevo. Reconectar el aire acondicionado y comprobar su funcionamiento.

Además de los filtros, conviene mantener despejada la zona del condensador, limpiar las unidades interiores y exteriores, y programar el termostato correctamente. Las revisiones profesionales periódicas ayudan a prolongar la vida útil del equipo y a prevenir averías.

Unos filtros limpios no solo mejoran el rendimiento, sino que también reducen la presencia de gérmenes, previniendo resfriados, alergias y otros problemas de salud. Las señales de un filtro sucio incluyen malos olores, flujo de aire reducido, ruidos extraños o un aumento del consumo eléctrico.

Con un mantenimiento regular, el aire acondicionado funcionará de manera más eficiente, segura y saludable, garantizando el confort en el hogar durante todo el año.