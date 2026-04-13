Un piloto desafía los protocolos en su último vuelo y sobrevuela su pueblo a escasa altura

Un comandante de la aerolínea Icelandair ha protagonizado una controvertida maniobra en su último día de servicio al decidir sobrevolar a muy baja altura su localidad natal, en las Islas Vestman, durante un vuelo comercial procedente de Frankfurt.

El piloto, Ólafur Bragason, que ese mismo día cumplía 65 años y se retiraba por límite de edad, pilotaba un Boeing 757 con destino al aeropuerto de Keflavík cuando, en plena fase de descenso, optó por desviarse de la ruta prevista para pasar sobre su lugar de origen a apenas un centenar de metros del suelo. La escena fue grabada por testigos y difundida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó.

This is a better quality video captured from the cabin of Icelandair Boeing 757. The captain is doing a low pass over his village, Vestmannaeyjar, on his retirement flight.

The customer is always right, and from the cabin, you can hear the passengers seem to enjoy the ride, even… pic.twitter.com/nEEiW1TjNl — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) April 13, 2026

Según ha trascendido en medios islandeses, el comandante solicitó a Avians autorización para modificar su trayectoria antes del aterrizaje. Desde esta entidad explicaron que "durante el descenso, la aeronave abandona el espacio aéreo controlado, normalmente alrededor de los 3.000 pies, y entra en espacio aéreo no controlado, lo que significa que el piloto toma sus propias decisiones sobre el vuelo", aunque evitaron pronunciarse sobre la adecuación de la maniobra a la normativa vigente.

Investigación abierta por la aerolínea

La reacción de la compañía no se hizo esperar. La jefa de pilotos, Linda Gunnarsdóttir, aseguró que Bragason actuó "sin el conocimiento ni el consentimiento" de la empresa, que ha denunciado los hechos ante la policía y se ha puesto en contacto con la autoridad de transporte islandesa para esclarecer lo ocurrido. "Se trata de un asunto muy serio que analizaremos internamente. En el sector de la aviación, los procesos de trabajo y los procedimientos son muy rígidos, y este caso no se ajusta a ese marco", declaró al medio Vísir.

Gunnarsdóttir añadió además: "Pedimos disculpas a los habitantes de las Islas Vestman si han sufrido molestias", en referencia al revuelo generado entre los vecinos por el paso del avión a tan baja altura.

El piloto, ya retirado, ha declinado hacer declaraciones en varias ocasiones pese a los intentos de la prensa por conocer su versión. Mientras tanto, la investigación sigue su curso y el incidente ha provocado malestar dentro de la propia aerolínea, donde algunos compañeros han criticado la actuación del comandante.

División de opiniones entre vecinos y pasajeros

En el ámbito local, la alcaldesa de Eyjar, Íris Róbertsdóttir, ha restado gravedad al suceso, aunque reconociendo división de opiniones. "Hay opiniones divididas sobre este vuelo, como ocurre con casi todo, pero me parece que la mayoría de los residentes están tranquilos", señaló. Además, defendió el arraigo del piloto con la zona: "Esto no es lo peor que nos ha pasado en Vestman, que un avión haya sobrevolado la zona, además pilotado por uno de los hijos de las islas".

Incluso fue más allá al cuestionar la contundencia de la respuesta empresarial: "Si vas a usar una disculpa de esta manera, ¿qué harás si ocurre algo realmente grave? Me pareció un paso un poco exagerado".