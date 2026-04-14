El insólito calvario de una mujer de 80 años declarada fallecida dos veces: "Sigo muerta"

Los errores burocráticos pueden tener consecuencias insospechadas, pero lo ocurrido con Jacqueline Guérin roza lo inverosímil. Esta vecina de Bouches-du-Rhône, en el sur de Francia, fue dada por muerta en dos ocasiones por la administración, obligándola a demostrar que seguía viva mientras veía cómo se le cerraban las puertas del sistema sanitario.

Tal y como recoge el diario La Provence, la mujer —de 87 años en el momento de los hechos más recientes— sufrió un primer incidente en 2016, coincidiendo con el fallecimiento de su marido. Entonces, un fallo provocó la desactivación de su tarjeta sanitaria (carte Vitale). Aunque aquella vez el problema se solucionó con rapidez, el episodio anticipaba deficiencias en los registros administrativos.

Error repetido

Casi diez años más tarde, en octubre de 2025, la situación volvió a repetirse. Fue su farmacéutica quien detectó la anomalía al comprobar que las recetas eran rechazadas por el sistema con un mensaje tan rotundo como absurdo: la paciente figuraba como "fallecida".

A diferencia de lo ocurrido en 2016, el error no se resolvió de inmediato. Durante cerca de seis meses, Guérin permaneció oficialmente muerta a ojos de la Seguridad Social francesa, lo que implicó la suspensión de su cobertura sanitaria. Sin derecho a reembolsos, tuvo que asumir de su propio bolsillo los gastos médicos, que ascendieron a unos 5.000 euros.

La situación, tan surrealista como desesperante, no le hizo perder del todo el sentido del humor. "No, sigo muerta", respondía con ironía cada vez que le solicitaban la tarjeta sanitaria. Mientras tanto, su pensión de jubilación continuaba ingresándose con normalidad, evidenciando la falta de coordinación entre distintos organismos públicos.

Meses bloqueada

Ante la falta de respuestas, la familia de la afectada se volcó para intentar corregir el error. Su hija lideró las gestiones y reclamaciones sin lograr explicaciones claras sobre el origen del problema. "Todo está en regla, entonces ¿qué esperan?", llegó a preguntarse, según el citado medio.

En contraste con la rigidez del sistema, los profesionales sanitarios demostraron una notable sensibilidad. Médicos, enfermeros y farmacéuticos siguieron atendiéndola con normalidad y, en muchos casos, evitaron exigir el pago inmediato, conscientes de que la situación era completamente ajena a la paciente.

No fue hasta marzo de 2026 cuando el problema quedó finalmente resuelto. Su farmacéutica le comunicó entonces que volvía a figurar como "viva" en los registros oficiales. Tras medio año de incertidumbre y trámites, la noticia desató la emoción contenida: Jacqueline Guérin rompió a llorar.