El oscuro origen del brindis: de evitar morir envenenado a símbolo de celebración

Brindar es un gesto tan cotidiano que pocas veces nos detenemos a pensar en su origen. Lo hacemos casi sin darnos cuenta: alzamos la copa, miramos a los demás y la hacemos chocar antes de beber. Sin embargo, esta tradición, asociada hoy a la alegría y la celebración, tiene raíces mucho más oscuras y prácticas de lo que podría parecer.

Para entender el origen del brindis hay que remontarse a la antigua Roma y la Grecia clásica. En aquellas épocas, el envenenamiento era una forma habitual de eliminar enemigos, especialmente en el ámbito político y entre las élites.

Ante este riesgo constante, surgieron rituales destinados a garantizar la seguridad en los banquetes. Uno de los más extendidos consistía en chocar las copas con fuerza suficiente para que parte del contenido de una salpicara en la otra. Así, ambos comensales acababan bebiendo el mismo líquido.

El mensaje era claro: si alguien había introducido veneno, también lo consumiría. De esta forma, el brindis se convertía en una prueba de confianza mutua y en un rudimentario seguro de vida.

De Roma a la Edad Media

Este hábito no desapareció con el paso del tiempo. Durante la Edad Media, los banquetes seguían siendo escenarios de intrigas y sospechas, por lo que el choque de copas continuó utilizándose como garantía de seguridad.

En muchos casos, además, el anfitrión bebía primero para demostrar que la bebida era segura. Este gesto reforzaba la confianza de los invitados y contribuía a evitar conflictos o sospechas en un contexto donde la traición no era infrecuente.

Entre dioses y supersticiones

Más allá de su función práctica, el brindis también adquirió significados simbólicos y religiosos. En diversas culturas antiguas era habitual derramar una pequeña cantidad de bebida en honor a los dioses, en un acto conocido como libación.

Asimismo, el sonido producido al chocar las copas se asociaba a la idea de ahuyentar a los malos espíritus. En una época en la que lo sobrenatural formaba parte de la vida cotidiana, cualquier gesto que ofreciera protección adicional era bien recibido.

Otra teoría añade un matiz más sensorial: el brindis servía para completar la experiencia de beber. El vino ya estimulaba la vista, el olfato, el gusto y el tacto, pero faltaba el oído. El característico clinc al chocar las copas incorporaba este último sentido al ritual.

El origen de la palabra

Aunque la práctica es mucho más antigua, la palabra brindis tiene un origen posterior. Proviene de la expresión alemana bring dir’s, que significa ‘te lo ofrezco’.

Esta frase se popularizó en el siglo XVI, durante las celebraciones de las tropas del emperador Carlos V tras la conquista de Roma. Con el tiempo, la expresión fue adaptándose al castellano hasta convertirse en el término que utilizamos hoy.

De la desconfianza a la celebración

Con el paso de los siglos, el riesgo de envenenamiento dejó de formar parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el gesto de chocar las copas se mantuvo, transformando por completo su significado.

Lo que en su origen era un acto de precaución pasó a convertirse en un símbolo de unión, celebración y buenos deseos. Hoy, brindar es una forma de compartir un momento, de sellar acuerdos o simplemente de expresar alegría en compañía.

Expresiones como ¡salud! reflejan ese cambio de sentido, pasando del miedo a la enfermedad o la muerte a un deseo explícito de bienestar.

Tradiciones que perduran

A pesar de su evolución, el brindis sigue rodeado de pequeñas normas y supersticiones. Una de las más conocidas es la de mirar a los ojos al chocar las copas, un gesto que muchos interpretan como una señal de sinceridad y respeto.

También existen creencias curiosas, como la idea de que brindar con agua trae mala suerte, o que no mantener el contacto visual puede acarrear consecuencias negativas.

En definitiva, cada brindis encierra una historia milenaria. Lo que hoy es un gesto de celebración nació como una necesidad de supervivencia. Y, aunque el peligro haya desaparecido, el ritual sigue recordándonos algo esencial: la importancia de la confianza entre quienes comparten la mesa.