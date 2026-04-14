La historia de la corbata: el pañuelo militar que fascinó a Luis XIV

Hoy es un icono de elegancia y formalidad, presente en reuniones, bodas o actos oficiales. Sin embargo, la corbata no nació en pasarelas ni despachos, sino en plena guerra. Su origen se remonta al siglo XVII, en un contexto marcado por conflictos europeos y necesidades prácticas que poco tenían que ver con la moda.

Durante la Guerra de los Treinta Años, los mercenarios croatas que servían en ejércitos europeos, especialmente en Francia, utilizaban un pañuelo anudado al cuello como parte de su uniforme. Este accesorio tenía varias funciones: protegía del frío, evitaba rozaduras y, además, permitía identificar a los soldados según su regimiento. Los oficiales lucían tejidos más finos, como seda, mientras que la tropa empleaba materiales más sencillos como lino o algodón. Lo que comenzó como una prenda funcional pronto llamó la atención fuera del campo de batalla.

La fascinación de la corte francesa

El salto definitivo hacia la moda llegó gracias a la corte de Luis XIV. El monarca, conocido por su gusto por la estética y el lujo, quedó fascinado por estos pañuelos croatas y decidió incorporarlos a su vestimenta.

Los franceses comenzaron a llamar a este accesorio cravate, una adaptación del término croata. Bajo el reinado del llamado rey Sol, la prenda se popularizó rápidamente entre la nobleza y se convirtió en un símbolo de estatus.

La corbata dejó de ser un elemento práctico para transformarse en una declaración de elegancia, con tejidos refinados, encajes y elaborados nudos que reflejaban la posición social de quien la llevaba.

De Europa al resto del mundo

La moda se extendió rápidamente por Europa. En países como Inglaterra, la corbata evolucionó hacia formas más complejas, con múltiples maneras de anudarse que incluso podían indicar la clase social o la ideología del portador.

Durante el siglo XIX, el accesorio empezó a simplificarse y a acercarse a su forma actual. La elegancia masculina comenzó a definirse por la sobriedad y la precisión, y la corbata se convirtió en un elemento imprescindible del vestuario.

La revolución de la corbata moderna

El gran salto hacia el diseño actual llegó en el siglo XX. En 1924, el empresario Jesse Langsdorf patentó un sistema de corte en diagonal que permitía que la corbata mantuviera su forma y fuera más fácil de anudar.

Este diseño, basado en tres piezas de tela, es el que sigue utilizándose hoy en día. Gracias a él, la corbata se convirtió en un accesorio práctico y apto para la producción en masa.

A partir de ese momento, su uso se consolidó en el ámbito empresarial y político, convirtiéndose en un símbolo de profesionalidad y seriedad.

Un símbolo que evoluciona

A lo largo del siglo XX, la corbata reflejó las tendencias de cada época. Desde diseños anchos y llamativos en los años 20 hasta modelos más estrechos en décadas posteriores, su estética ha ido adaptándose a los cambios culturales.

Sin embargo, en las últimas décadas su uso ha disminuido en algunos entornos laborales, especialmente con la llegada de estilos más informales. Aun así, lejos de desaparecer, ha adquirido un nuevo significado.

Hoy, llevar corbata no siempre es una obligación, sino una elección. Un gesto que puede transmitir elegancia, personalidad o respeto por la ocasión.

Mucho más que un accesorio

La historia de la corbata es, en realidad, la historia de cómo una prenda funcional puede transformarse en un símbolo universal. De proteger a soldados en el campo de batalla a representar sofisticación en la vida moderna.

Cada vez que alguien se anuda una corbata, repite un gesto con más de tres siglos de historia. Un pequeño ritual que conecta la moda contemporánea con los conflictos, las cortes y las transformaciones sociales de Europa. Porque, aunque hoy parezca un simple complemento, la corbata sigue siendo una de las piezas con más significado del armario masculino.