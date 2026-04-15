El Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat se consolida como referente de movilidad sostenible y divulgación ambiental

El VI Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat se ha consolidado reforzando su posición como una de las principales citas del Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA) y como un referente en la divulgación medioambiental y la movilidad sostenible en Baleares.

El evento, enmarcado en el proyecto multidisciplinar eMallorca Experience, convirtió la localidad de Inca en el epicentro de la innovación y la conducción eficiente, con la participación de vehículos híbridos y eléctricos y el respaldo de instituciones públicas y entidades privadas.

Organizado por Eco Global Services & Events junto al Ayuntamiento de Inca, el rallye contó con la presencia de representantes del Gobierno de las Islas Baleares y del Consejo de Mallorca, que destacaron su papel como "laboratorio vivo" de soluciones energéticas y sostenibles.

Más allá de la competición, la cita incorporó iniciativas de carácter social y divulgativo. Entre ellas, destacó la celebración del I Taller de Empresas por la Movilidad Sostenible en el Museo del Calzado y de la Industria, donde compañías del sector presentaron propuestas innovadoras y compartieron experiencias con empresarios, responsables públicos y ciudadanía.

El recorrido, de más de 300 kilómetros, incluyó enclaves como el Puerto de Sóller y el Puerto de Andrach, así como una etapa nocturna. En este contexto, el Trofeo Sierra de Tramontana reconoció la eficiencia energética en los tramos más exigentes, poniendo el foco en la conducción responsable y el respeto por el entorno natural.

El Eco Rallye también tuvo una vertiente participativa, con actividades abiertas al público en la Plaza de España de Inca y la categoría Inca Ciudad, que permitió a representantes de la sociedad mallorquina experimentar la conducción eficiente.

Con esta sexta edición, el Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat se consolida como una plataforma que trasciende el ámbito deportivo para promover el uso de energías limpias y la concienciación ambiental en la sociedad balear.