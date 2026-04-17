Alejandro Porto supera los 260 kilómetros del Camino de Santiago para concienciar sobre el glioblastoma

Alejandro Porto, arquitecto gallego de 44 años diagnosticado en noviembre de 2024 con glioblastoma, continúa avanzando en su Camino de Santiago con un objetivo claro: concienciar sobre esta enfermedad y la importancia de la investigación.

Desde su salida en Madrid el pasado domingo 12 de abril, ya ha recorrido más de 260 kilómetros en bicicleta acompañado por tres amigos, mientras continúa su tratamiento con un dispositivo médico portátil llamado TTFields, que utiliza desde enero de 2025 para impedir la división de las células tumorales mediante campos eléctricos.

En su quinto día de ruta, Porto y su equipo han alcanzado Medina de Rioseco –Valladolid–, tras atravesar distintas localidades de Castilla y León, como Valsaín, La Granja, Sta. M.ª la Real de Nieva, Nava de la Asunción, Coca o Simancas. Su llegada a Santiago de Compostela está prevista para el próximo 25 de abril, siendo la última parada la tradicional Plaza del Obradoiro.

Para Alejandro, este viaje supone también cumplir un "sueño pendiente": hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Pero, sobre todo, es una forma de pedir más investigación en cáncer cerebral —el glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo y con menor tasa de supervivencia— y de rendir homenaje a quienes le acompañan en esta etapa vital, especialmente su familia y amigos.

Junto a Alberto, Elena y Salva, Porto afronta ahora la meseta castellana tras cinco jornadas de intenso pedaleo desde su salida del Hospital Universitario La Paz de Madrid el pasado 12 de abril.

A pesar de la exigencia física del recorrido, Alejandro continúa con normalidad su tratamiento con TTFields, pautado por su oncóloga de La Paz. Estos campos eléctricos se administran a través de un dispositivo portátil y tienen como objetivo interrumpir la división de las células cancerosas. Se trata de una terapia innovadora que ha demostrado mejorar la supervivencia en pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico.

Este avance resulta especialmente relevante y significativo si se tiene en cuenta que, sin tratamiento, la esperanza de vida en esta enfermedad es de alrededor de seis meses. Con el tratamiento estándar actual, la mediana de supervivencia es de, aproximadamente, un año, y solo un 5% de los pacientes sobrevive a los cinco años.

Cebra Project

Para dar visibilidad a su iniciativa, ha creado la cuenta @cebra_project en TikTok, donde comparte su progreso en tiempo real. A través de sus vídeos, muestra el día a día del Camino, presenta y cuenta anécdotas que le ocurre junto con sus compañeros y explica el funcionamiento del tratamiento, convirtiendo su experiencia en un fenómeno viral.

"Quiero que, de alguna manera, se vea cómo los TTFields me permiten hacer este viaje, quiero concienciar de que existe esta enfermedad y que tenemos que conseguir mayor investigación para poder seguir mejorando nuestra calidad de vida y nuestra supervivencia. Espero que sirva para apoyar a la investigación, para que dispositivos como éste nos dejen vivir más y mejor tiempo", señala Alejandro en una de sus publicaciones de TikTok.

Más cerca de Santiago

Después de una emotiva salida desde Madrid, concretamente desde el Hospital Universitario La Paz y donde fue despedido por parte de varios saniarios, la expedición superó este lunes una de las etapas más exigentes: el Puerto de la Fuenfría. Con 1.792 metros de altitud, el cruce de la Sierra de Guadarrama supuso una importante prueba de resistencia.

Hoy retoman la marcha hacia Sahagún, punto en el que el Camino de Madrid conecta con el Camino Francés, para afrontar el tramo final hacia León y Galicia. El 22 de abril está prevista la subida a O Cebreiro, considerada la "Etapa Reina" del Camino.