El detalle del parabrisas que ves cada día y no sabes para qué sirve

Están en prácticamente todos los coches, pero pasan desapercibidos hasta que alguien se pregunta para qué sirven. Esa franja de pequeños puntos negros que rodea el parabrisas no forma parte del diseño por casualidad ni es un simple adorno: cumple una función técnica esencial para que el cristal se mantenga firme y seguro.

A simple vista pueden parecer decorativos, pero su presencia responde a necesidades muy concretas relacionadas con la sujeción del vidrio y su resistencia frente a factores externos.

La pieza invisible que ayuda a sujetar el cristal

Esa banda punteada que rodea el cristal se fabrica con pintura cerámica, un material que se integra en el vidrio durante su producción y que resulta prácticamente imposible de eliminar.

Su función principal es proteger el adhesivo que fija el parabrisas a la carrocería. Este adhesivo queda oculto bajo la banda negra que rodea el borde del cristal y necesita protección frente a la radiación solar y los cambios de temperatura.

Sin esa capa protectora, el pegamento podría deteriorarse con el tiempo, especialmente en situaciones de calor intenso, lluvia o frío extremo. En esas condiciones, la fijación del cristal perdería eficacia. Por eso, este sistema sustituyó hace años a los antiguos bordes metálicos y juntas visibles que utilizaban los vehículos más antiguos.

Por qué tienen forma de puntos

El diseño en forma de círculos no es casual. La disposición gradual de los puntos permite que el paso de la zona negra al vidrio transparente sea progresivo y no brusco.

Este detalle ayuda a distribuir mejor el calor durante la fabricación del cristal, reduciendo posibles deformaciones y evitando distorsiones visuales. Además, esta transición evita que el conductor perciba cambios bruscos en la visibilidad, algo que podría ocurrir si se utilizaran líneas o franjas continuas.

Aunque se asocian sobre todo a los coches, estos puntos también aparecen en autobuses, trenes y otros medios de transporte, donde cumplen la misma función. Su presencia en distintos tipos de vehículos confirma que se trata de un elemento técnico imprescindible y no de un simple recurso estético.