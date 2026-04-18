¿Harto de esperar tu maleta en la cinta del aeropuerto? Así recuperarás el equipaje antes

Viajar en avión implica asumir colas, controles y esperas que no terminan al aterrizar. Uno de los momentos más tediosos llega cuando toca esperar la maleta en la cinta del aeropuerto, donde la paciencia suele ser la última en agotarse.

En los últimos años han circulado algunos "trucos" que, según viajeros habituales y ciertas recomendaciones difundidas en medios internacionales, podrían influir en el orden en el que aparece el equipaje. Sin embargo, su eficacia no está garantizada y depende de múltiples factores operativos.

La etiqueta "Frágil", el truco más conocido

Uno de los métodos más repetidos consiste en colocar una etiqueta de "Frágil" en la maleta. La teoría sostiene que este tipo de equipaje suele cargarse en zonas más accesibles de la bodega del avión para evitar daños, lo que facilitaría su descarga más rápida a la llegada.

No obstante, este sistema no es una regla fija en todos los vuelos ni aerolíneas, por lo que el orden de salida puede variar según la logística de carga y descarga de cada aeropuerto.

Facturar en el último momento

Otro consejo habitual entre pasajeros frecuentes es facturar la maleta lo más tarde posible dentro del horario permitido. La lógica detrás de esta práctica es sencilla: si el equipaje entra el último en la bodega, también podría ser de los últimos en cargarse y, en algunos casos, de los primeros en descargarse.

Aun así, este método tampoco garantiza resultados, ya que el orden de entrega del equipaje depende de la organización interna del vuelo y de los sistemas de clasificación en destino.

Un proceso que no siempre se puede "hackear"

Aunque estos trucos circulan ampliamente entre viajeros, los expertos recuerdan que el manejo del equipaje responde a criterios de seguridad, peso y organización logística. Esto hace que el orden en la cinta no pueda predecirse con exactitud.

En la práctica, la aparición de la maleta depende de factores como la posición en la bodega, el tipo de avión o la operativa del aeropuerto, más que de decisiones individuales del pasajero.

Por ello, más que una ciencia exacta, la recogida de equipaje sigue siendo una de las partes más imprevisibles de cualquier viaje.